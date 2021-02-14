توضيح من السعودية لأنابيب الصلب بشأن إلغاء ملكية قطع أراضي بقيمة 157.9 مليون ريال

دوت الخليج– أصدرت الشركة السعودية لأنابيب الصلب، المدرجة في سوق المال السعودية، توضيحا بشأن إلغاء الصكوك الإلكترونية لملكية بعض قطع الأراضي التي تبلغ قيمتها نحو 157.9 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق، اليوم الأحد، إنه قد نمى إلى علمها مؤخراً الإلغاء المُفترض للصكوك الإلكترونية لملكية بعض قطع الأراضي، التي تقع في مدينة الدمام وتبلغ مساحتها 811,284 مترا مربعا والتي تم شراؤها من (مكتب عقاري بالمنطقة الشرقية) في 13 فبراير 2010م وفقاً لإتفاقية شراء مكتوبة تم تنفيذها من قبل الشركة حسب الأصول المتبعه وبالإمتثال التام لقوانين الممكلة العربية السعودية.

وأضافت السعودية لأنابيب الصلب، أنه قد تم الإعلان في السوق عن عملية شراء هذه الأراضي في 14 فبراير 2010م، وعلى الرغم من أن الإستحواذ كان الغرض منه بناء مصنع لتغليف الأنابيب وإنشاء مقرات الشركة الرئيسية، إلا أنه وبسبب التغيير اللاحق في مشاريع توسع الشركة، تم إقامة مصنع التغليف في مصنع الشركة الرئيس وإستخدام قطع الأراضي، والتي لم تكن خاضعة لأي إلتزام بناء، جزئياً كمستودع.

وأشارت الشركة إلى أن قطع الأراضي المعنيه ليست جزءً من منشأت الشركة الخاصة بالإنتاج، وأن القيمة الدفترية لها في القوائم المالية للشركة تبلغ 157.9 مليون ريال سعودي والتي تزيد على 5% من صافي أصول الشركة.

وأكدت السعودية لأنابيب الصلب، أنها لم تستلم أي إشعار بشأن الإلغاء المُفترض لصكوك ملكية الأراضي المعنيه، وحتى تاريخ هذا الإعلان، لم يتسنى للشركة معرفة الأساس القانوني لهذا الإلغاء المُفترض.

ونوهت الشركة بانها تعمل حاليا على تقييم أثار هذا الإلغاء المُفترض وأساسه القانوني والخيارات المتاحه لحماية أصولها.

تتوقع السعودية لأنابيب الصلب، تحديث الحالة المتعلقة بالمسألة على النحو الواجب بمجرد استلام أي قرارات مؤكدة.