كورونا يقلص أرباح المباني الكويتية 61.7% وتوصية بتوزيعات نقدية

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دوت الخليج – تقلصت أرباح شركة المباني، المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 61.7% على أساس سنوي، خلال عام 2020 بضغط من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة على موقع البورصة اليوم الأحد، تراجع الأرباح الصافية المحققة العام الماضي إلى 21.59 مليون دينار ” تعادل نحو 71.55 مليون دولار”، مقابل 56.41 مليون دينار “تعادل نحو 186.95 مليون دولار” في عام 219.
وقالت المباني الكويتية، إن تأثير فيروس كورونا أدى إلى انخفاض جزء من الإيرادات الفعلية خلال 2020، بناءً على قرار مجلس الإدارة بمنح الخصومات وإعفاءات البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفينور.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 6% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 فلوس لكل سهم عن العام الماضي.
ويبلغ رأسمال المباني الكويتية نحو 110.51 مليون دينار “تعادل نحو 364.4 مليون دولار”، موزعة على 1,105,093,962 سهما بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم.
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