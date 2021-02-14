3 أسباب وراء تحول البنك الأهلي الكويتي للخسارة خلال 2020

دوت الخليج – انخفض صافي الربح التشغيلي للبنك الأهلي الكويتي، المدرج في بورصة الكويت، 30.4% خلال عام 2020، مسجلا 73.46 مليون دينار “تعادل نحو مليون دولار”، مقابل 105.48 مليونا “تعادل نحو مليون دولار “العام السابق.

وأظهرت البيانات المالية المعلنة للبنك على موقع البورصة اليوم الأحد، تسجيل خسائر للمساهمين بقيمة 69.68 مليون دينار “تعادل نحو 229.78 مليون دولار”، مقابل أرباحا صافية بقيمة 28.68 مليون دينار “تعادل نحو 94.58 مليون دولار” خلال عام 2019.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي بنحو 18% خلال العام الماضي إلى 141.46 مليون دينار “تعادل نحو 466.5 مليون دولار”، مقابل 172.5 مليون دينار “تعادل نحو 568.86 مليون دولار” خلال 2019.

وتقلصت القيمة الإجمالية لموجودات البنك الأهلي الكويتي هامشيا بنسبة 0.6% خلال العام الماضي لتصل 4.85 مليار دينار” تعادل نحو 15.99 مليار دولار”، من 4.88 مليار دينار “تعادل نحو 16.09 مليار دولار” العام السابق”.

وفسر البنك الأهلي الكويتي، الخسائر الصافية بنهاية العام الماضي، بانها جاءت نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة في السوق وانخفاض حجم الأعمال وارتفاع تكاليف المخصصات الناشئة بشكل أساسي عن الأزمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وكشف الأهلي الكويتي، عن حصوله على موافقة البنك المركزي المصري، على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5%.