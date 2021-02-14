نايل سيتي للاستثمار تلغي تأسيس شركة التطوير العقاري وتضع خطة لتوفيق الأوضاع

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على توصيات لجنة الاستثمار بشأن إلغاء تأسيس شركة تطوير جديدة في هذه المرحلة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق أيضاً على ترشيح أحد الخبراء أو المستشارين لوضع خطة لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، تمهيدا للعرض بالجلسة القادمة للمجلس.

الجدير بالذكر، أن الشركة وافقت في 9 نوفمبر الماضي، على مذكرة بشأن التطوير العقاري للمنطقة الخلفية، وكذلك ممشى أهل مصر السياحي عن طريق المساهمة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال مرخص به ملياري جنيه، رأسمال مصدر ومدفوع قدره 900 مليون جنيه.

وكان من المزمع أن تساهم نايل سيتي للاستثمار فيها بنسبة 60 %، ما يعادل مبلغ 540 مليون جنيه، وتساهم شركة نايل سيتي للسياحة والفنادق بنسبة 40 % ما يعادل مبلغ 360 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها تمتلك 99.99 % من حصص شركة نايل سيتي للسياحة والفنادق.