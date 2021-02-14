تداعيات كورونا تقلص أرباح بنك برقان الكويتي 60% خلال 2020

دوت الخليج – قلصت تداعيات جائحة كورونا أرباح بنك برقان بنسبة 60% خلال عام 2020 على أساس سنوي، لتصل 33.66 مليون دينار “تعادل نحو 111.56مليون دولار”، مقابل 84.68 مليون دينار “تعادل 280.64 مليون دولار” العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للبنك، تراجعا بنحو 14% في إيرادات التشغيل الإجمالية لتصل 212.77 مليون دينار “تعادل 701.67 مليون دولار”، مقابل 248.15 مليون دينار “تعادل 818.3 مليون دولار” العام السابق.

وأرجع بنك برقان انخفاض أرباحه الصافية خلال العام الماضي إلى انخفاض الدخل التشغيلي، وارتفاع مخصصات الحملة المتعلقة بالقروض والسلف، والذي يرجع إلى تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، بحسب بيان لبورصة الكويت.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 5 فلوس لكل سهم عن العام الماضي وإجمالي 13.1 مليون دينار “تعادل 43.2 مليون دولار”، فضلاً عن توزيع 5% من رأس المال مجاناً، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.