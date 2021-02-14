البورصة المصرية تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.32% بمستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32%، ليتداول عند مستوى 11582 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 61 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.76%، و 0.65% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 124.105 مليون جنيه على 137 شركة من خلال 4.378 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 54 شركة مقابل تراجع 18 في حين لم تتغير أسعار 65.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.213 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 10.630 مليون جنيه، مقابل 7.417 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 3.054 مليون جنيه، منها 1.594 مليون جنيه للمؤسسات، و1.459 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 158.897 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 251.310 ألف جنيه، مقابل 92.413 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.76%، تلاه سهم القاهرة للدواجن بنسبة 2.91%، ثم سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 2.86%.

في حين تصدر سهم الأهلى للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.18%، تلاه سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 9.85%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 9.69%.