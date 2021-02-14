خسائر داماك العقارية تتضاعف خلال 2020 متأثرة بتداعيات الجائحة

دوت الخليج – ضاعفت تداعيات جائحة كورونا من خسائر شركة داماك العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال العام الماضي لتصل إلى 1.04 مليار درهم، من 37 مليونا خلال 2019.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، والمعلنة على موقع السوق اليوم الأحد، ارتفاع الإيرادات إلى 4.67 مليون درهم، مقابل 4.39 مليارا بنهاية 2019.

وسجلت داماك العقارية أرباحا تشغيلية بقيمة 222 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 1.15 مليار درهم خلال 2019.

وذكرت الشركة في بيانها، أن إجمالي البيعات المحجوزة بنهاية العام الماضي بلغت 2.3 مليار درهم، مقابل 3.1 مليارا العام السابق.

وأشارت داماك العقارية إلى استقرار القيمة الإجمالية لأصولها عند 21.1 مليار درهم بعد أن سجلت 23.8 مليارا في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، إنه من المنطقي أن أزمة كورونا المستمرة التي أثرت سلبا على اقتصادات العالم قد أثرت على هامش أرباحها ، فضلا عن الأثر المترتب على الإغلاق العالمي والقيود المفروضة على السفر، جنبا إلى جنب مع تراجع السفر العالمي سلبا على سوق العقارات.

وأضافت أن القيمة الإجمالية لديونها سجلت 3.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، بعد أن قلصت تلك الديون بنحو 650 مليون درهم خلال العام.