بورتو جروب: زوج رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال باعت كامل حصتها مقابل 4.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باعت سمر سمير مصطفى زوجة رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال كامل حصتها في مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب- البالغ نسبتها 0.538%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن سمر سمير قامت ببيع عدد 6.3 مليون سهم مقابل 4.745 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 0.75 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال 4.462%.

الجدير بالذكر أن عبد السلام مسعود عبد الكريم يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مجموعة بورتو جروب بنسبة 14.02%، يليه هاشم حسين عطا غنيم بنسبة 9.399%، ثم مروة محمد الأمين بنسبة 6.788%، وشركة أسماك بنسبة 5.95%.