الجيزة العامة للمقاولات تنفذ مبنى بقيمة مبدئية 300 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنه تم اسناد تنفيذ مبني بمحافظة الإسكندرية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة المبدئية للمشروع تبلغ 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 40.22 مليون جنيه، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 47.99 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات نشاط الجيزة العامة للمقاولات خلال الفترة إلى 730.56 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 805.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، لتسجل نحو 40.21 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2019.