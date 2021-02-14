عاصم الجزار: الانتهاء من تنفيذ 6800 وحدة سكنية متنوعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر الجديدة حتى الآن بلغ نحو 75288 وحدة سكنية متنوعة، منها 6800 وحدة تم الانتهاء منها.

وأضاف الوزير في بيان، أن تلك الوحدات تقام ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، وسكن كل المصريين، وذلك رغم حداثة نشأة المدينة خلال السنوات الأربعة الماضية،.

وأكد الجزار أن المدينة شهدت طفرة في مشروعات الإسكان بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمرافق، وطرح قطع أراضٍ متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بالمدينة، وتوفر فرص العمل.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4448 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي وسكن مصر بالمدينة، موزعة على 4296 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقتي 800 فدان وربوة أكتوبر، و 2352 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 28008 وحدة سكنية نموذج 90 متر مربع، و936 وحدة سكنية نموذج 75 متر مربع، بمشروع سكن كل المصريين بمنطقتي الـ800 فدان ومنطقة غرب أرض المطار، و1896 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

وتابع النجار، أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس، و 4 وحدات صحية، و 4 حضانات، و5 أسواق تجارية، و4 ملاعب ومركز شباب بمنطقتي الـ800 فدان وربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ 6 مدارس و3 وحدات صحية و6 حضانات و9 أسواق تجارية بمناطق سكن مصر وابني بيتك 6 وغرب أرض المطار.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه في قطاع الطرق، تم البدء في تنفيذ أعمال ازدواج طريق الواحات بطول 36 كيلو، بتكلفة 180 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بطول 100 كم، وأعمال الطرق بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ125 فدانا بطول 5.5كم.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الرصف لطريق شمال أرض المطار وبطول 23 كم ليخدم مشروعات سكن كل المصريين بغرب أرض المطار والمنطقة الصناعية والميناء الجاف وقطع الأراضي المميزة بموقع الـ1800 فدان.

وأوضح أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال الفرمة بالمنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، وجارٍ العمل بالمرحلة العاجلة منها على مساحة 1600 فدان، وأعمال الفرمة بالمنطقة أ بمشروع سكن كل المصريين بغرب أرض المطار، وأعمال طريق شرق الواحة، وأعمال رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة ابني بيتك بالحيين الثالث والخامس، وأعمال الرصف بالمرحلة الثانية من المشروع.

وبالنسبة لمشروعات المرافق بالمدينة، قال رئيس الجهاز: تم الانتهاء من تنفيذ محطة رافع مياه ابني بيتك 6 بطاقة 85 ألف م3/يوم، ومحطة رافع الصرف الصحي ربوة أكتوبر بطاقة 105 آلاف م3/يوم مرحلة أولى وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم،.

وأضاف أنه تم الانتهاء من محطة رافع الصرف وخط الطرد لمشروع (1783) عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم، ومحطة كهرباء ربوة أكتوبر بقدرة إجمالية للمحطة 160 ميجا فولت أمبير، وأعمال المرافق شبكات مياه وصرف وري وطرق لمشروع سكن مصر، وجارٍ تنفيذ شبكة المرافق لموقعي الـ1000 فدان والـ1800 فدان، أراضٍ مميزة.