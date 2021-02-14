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دوت الخليج – زادت الأرباح الصافية المحققة بالشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة”، المدرجة في سوق دبي المالي، 128% خلال العام الماضي إلى 136.13 مليون درهم “تعادل 37.06 مليون دولار”، مقابل 59.82 مليونا “تعادل 16.28 مليون دولار” للعام 2019.
وأظهرت البيانات المالية للشركة، أنها حققت أرباحا غير متكررة قدرها 67 مليون درهم “تعادل 18.24 مليون دولار” نتيجة بيع جزء من أسهم سلامة القابضة في “شركة سلامة للتأمين التعاوني “سلامة السعودية”.
وتراجع صافي الربح التشغيلي لشركة سلامة، إلى 160.85 مليون درهم “تعادل 43.78 مليون دولار”، من 189.8 مليون درهم “تعادل 51.67 مليون دولار” السعام السابق.
وأشارت “سلامة” إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6% لتصل 1.17 مليار درهم “تعادل 318.5 مليون دولار”، مقارنة بنحو 1.11 مليار درهم “تعادل 302.2 مليون دولار” خلال العام 2019.
وأوصى مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” المنعقد يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3% من رأس المال، بحسب البيان.
ويبلغ رأسمال “سلامة” 1,21 مليار درهم “تعادل نحو 329.4 مليون دولار” موزعة على نفس العدد من الأسهم بقيمة اسميه واحد درهم إماراتي للسهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح سلامة الإماراتية ترتفع 128% خلال 2020 رغم تقلص هوامش التشغيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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