مال وأعمال

أرباح سلامة الإماراتية ترتفع 128% خلال 2020 رغم تقلص هوامش التشغيل

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دوت الخليج – زادت الأرباح الصافية المحققة بالشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة”، المدرجة في سوق دبي المالي، 128% خلال العام الماضي إلى 136.13 مليون درهم “تعادل 37.06 مليون دولار”، مقابل 59.82 مليونا “تعادل 16.28 مليون دولار” للعام 2019.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، أنها حققت أرباحا غير متكررة قدرها 67 مليون درهم “تعادل 18.24 مليون دولار” نتيجة بيع جزء من أسهم سلامة القابضة في “شركة سلامة للتأمين التعاوني “سلامة السعودية”.

وتراجع صافي الربح التشغيلي لشركة سلامة، إلى 160.85 مليون درهم “تعادل 43.78 مليون دولار”، من 189.8 مليون درهم “تعادل 51.67 مليون دولار” السعام السابق.

وأشارت “سلامة” إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6% لتصل 1.17 مليار درهم “تعادل 318.5 مليون دولار”، مقارنة بنحو 1.11 مليار درهم “تعادل 302.2 مليون دولار” خلال العام 2019.

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وأوصى مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” المنعقد يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3% من رأس المال، بحسب البيان.

ويبلغ رأسمال “سلامة” 1,21 مليار درهم “تعادل نحو 329.4 مليون دولار” موزعة على نفس العدد من الأسهم بقيمة اسميه واحد درهم إماراتي للسهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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