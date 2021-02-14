كابو تتكبد خسائر مجمعة بمبلغ 14.5 مليون جنيه خلال 6 أشهر بارتفاع 33.5%

رنا ممدوح _ تكبدت شركة النصر للملابس والمنسوجات- كابو، خسائر مجمعة بمبلغ 14.495 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 10.855 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مسجلة ارتفاع بنسبة 33.52%.

وتراجعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 122.299 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 238.288 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 11.652 مليون جنيه، مقابل 39.776 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت أرباح كابو خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 إلى 314.710 ألف جنيه، مقابل 7.316 مليون جنيه بالنصف المقارن من عام 2019-2020.

وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 84.624 مليون جنيه، مقابل 159.334 مليون جنيه بالفترة المقارنة.