عاجل.. ابتكار تبدأ تنفيذ خطة إعادة هيكلة استثماراتها تمهيدا للطرح بالبورصة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، أنه تم نقل ملكية أسهم تمويل القابضة للاستثمار ومجموعة شركات تمويل من شركة ابتكار إلى بساطة المالية القابضة.

وأشارت إلى أن عملية النقل جاء في ضوء الاستعداد لطرح شركة إبتكار القابضة للاستثمارات المالية ( إحدى استثمارات بي انفستمنتس القابضة وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية) في البورصة المصرية، تنفيذا لخطة إعادة هيكلة إستثمارات الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عملية النقل تتم من خلال تنفيذ نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة المصرية، وذلك في ضوء تتطابق هيكل ملكية كلا من شركتي ابتكار وبساطة بذات نسب المساهمة( شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية- شركة بي انفستمنتس القابضة- شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر والشركات المدارة بواسطتها).

وذكرت أن شركتي ابتكار وبساطة هما مؤسستان وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتعملاتحت مظلته كمؤسسات مالية وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 53 لسنة 2018.

والجدير بالذكر أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل ملكيةأسهم فيتاس مصر للتمويل المتناهي الصغر من شركة إبتكار إلى بساطة عن طريق تنفيذ عملية نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة المصرية.

وأشارت إلى أنه جاري تنفيذ العملية فور الحصول على موافقة البورصة المصرية، وذلك إستكمالا لعملية إعادة هيكلة إستثمارات شركة ابتكار.