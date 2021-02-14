أنظار المستثمرين تتجه لحصص الفنادق وخطوط الكروز

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_ يراقب المستثمرون في الأسبوع المقبل تقارير العائدات من الفنادق وخطوط الرحلات البحرية وغيرها من الشركات التي تضررت بشدة جراء COVID-19، والتي تشير إلى أن الشركات قد تكون أول من يتراجع عندما ينحسر الوباء.
وعلى مدى نحو عام تقريبا، كان مديرو الأموال ينظرون إلى حد كبير للأرباح السابقة في قطاع السفر والترفيه، حيث كانت عمليات الإغلاق التي تغذيها الفيروسات، والقيود المفروضة على السفر، تضرب الشركات التجارية وتسحق أسعار أسهمها.
على سبيل المثال، انخفضت أسهم ماريوت والخطوط البحرية النرويجية بنسبة 12% أو أكثر في العام الماضي، مقارنة بما يقرب من 17% من المكاسب التي حققتها الخطوط البحرية النرويجية خلال فترة ما بعد ظهر يوم الجمعة.
وقد تنطوي أرقام الأسبوع المقبل على أدلة عن الشركات التي تتمتع بأفضل مستوى من الصحة المالية، والتي قد تستفيد أكثر من غيرها من إعادة فتح الاقتصاد، بينما تسمح للمستثمرين أيضاً بقياس أفضل لأماكن الشركات التي ينبغي تقييمها.
وقال آدم تريفيسون، مدير الحافظة المالية في صناديق جابيلي: «النتائج في جميع المجالات ستكون سيئة، لكنها ستكون حقا حول من سيعود”.
ويأتي التركيز على شركات السفر والترفيه، حيث يقوم المستثمرون على نطاق أوسع بقياس فاعلية جهود التحصين التي تبذلها الولايات المتحدة ودرجة مساعدتها للاقتصاد على العودة إلى مساره.
وفي اليوم الثاني من فبراير الجاري، أعلن البيت الأبيض أنه سيبدأ شحن اللقاحات مباشرة إلى صيدليات التجزئة جنبا إلى جنب مع الشحنات العادية إلى الولايات، ما يزيد الإمدادات الأسبوعية من اللقاحات إلى 11.5 مليون جرعة.
فقد تلقى ما يقرب من 10.5% من سكان الولايات المتحدة حتى اليوم الـ11 من شهر فبراير جرعة واحدة على الأقل من الاثنتين اللازمتين للتطعيم الكامل، وفقاً لتقديرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال ويل هيلكرت، مدير الحافظة المالية في صندوق Fedelity Structure List، إن نتائج الأرباح على مدى الربعين المقبلين سوف تكون بمثابة مراقبة للمستثمرين الذين راهنوا على قطاع الترفيه كمسرحية لإعادة فتح الاقتصاد.
وأضاف هيلكرت: «الشركات ستحصل خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة على فرصة للتأكد من معتقداتها بشأن الوضع الذي سيبدو عليه العالم بعد مواجهة الوباء».
ومن المتوقع أن تصدر شركة “Helton World Holdings Inc” وفنادق “Hyat Corp” نتائجها في 17 فبراير، يليها “Marriott”، و”Crouz Norgean Clines”، وفي 18 فبراير شركة “Tribeor”.
وقال تريفيسون، من صناديق جابيلي، إنه سيراقب حجوزات الفنادق في أعمال الاجتماعات الجماعية، التي يتوقع أن تقدم أدلة عن حجم سفر الموظفين في الأسبوع المقبل.
وعادة ما يشكل المسافرون في مجال الأعمال 25% من عملاء سلسلة الفنادق، رغم أن هذا العدد قد يكون أعلى في وجهات مثل أورلاندو ولاس فيجاس، بحسب .
وقال دانييل كين، مدير حافظة الأوراق المالية في شركة Architecture Partners الذي اشترى أسهم ماريوت بينما كان سهمها ينهار في شهري مارس وأبريل الماضيين، إن التقييمات العالية تاريخياً في قطاع الضيافة قد تعطي بعض المستثمرين المحتملين وقفة قبل الشراء بالمستويات الحالية.
بدوره، قال روبن فارلي، المحلل في يو بي إس، إن معظم الأسهم في قطاع الضيافة تتداول الآن استناداً إلى تقديرات نتائجها لعام 2023، ما يدفع تقييماتها الحالية إلى أعلى بكثير من متوسطها في الأجل الطويل.
وعلى سبيل المثال، يتم تداول ماريوت بسعر صرف مقابل إيرادات متعددة تبلغ 240.7، في حين أن شركة هيلتون غير مربحة في الوقت الراهن، ولكنها تتداول بسعر 515.7 في السنة المالية الحالية، وفقا لبيانات منظمة التحسين.
وفي الوقت نفسه، لا يتوقع المحلل في يو بي إس، أن تصبح خطوط الرحلات البحرية مربحة على نطاق واسع مرة أخرى حتى عام 2022، عندما ينبغي تخفيف معظم القيود الدولية المفروضة على السفر.
وعلى سبيل المثال، فإن الحرف النرويجية تبلغ 35.2 ضعف دخلها التقديري لعام 2022، في حين أن الحرف الملكية الكاريبية تبلغ 40.4 ضعف دخلها التقديري لعام 2022، وفقا لما ذكرته شركة تكيتيف.
وكانت ماريوت تتاجر في شركة متراكمة من حوالي 16 مكرر ربحية قبل فرض قيود اقتصادية واسعة النطاق في مارس.
وقال كريس تيري، مدير الحافظة المالية مع Hodges للصناديق: «بالعودة إلى الوراء قبل عام، كانت الأرباح الفصلية في الأساس غير ذات صلة».
وأضاف: «الآن نريد أن نرى أن هناك تقدما في الجدول الزمني لإعادة الإيرادات إلى ما كانت عليه بطريقة مجدية».
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