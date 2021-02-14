أنظار المستثمرين تتجه لحصص الفنادق وخطوط الكروز

_ يراقب المستثمرون في الأسبوع المقبل تقارير العائدات من الفنادق وخطوط الرحلات البحرية وغيرها من الشركات التي تضررت بشدة جراء COVID-19، والتي تشير إلى أن الشركات قد تكون أول من يتراجع عندما ينحسر الوباء.

وعلى مدى نحو عام تقريبا، كان مديرو الأموال ينظرون إلى حد كبير للأرباح السابقة في قطاع السفر والترفيه، حيث كانت عمليات الإغلاق التي تغذيها الفيروسات، والقيود المفروضة على السفر، تضرب الشركات التجارية وتسحق أسعار أسهمها.

على سبيل المثال، انخفضت أسهم ماريوت والخطوط البحرية النرويجية بنسبة 12% أو أكثر في العام الماضي، مقارنة بما يقرب من 17% من المكاسب التي حققتها الخطوط البحرية النرويجية خلال فترة ما بعد ظهر يوم الجمعة.

وقد تنطوي أرقام الأسبوع المقبل على أدلة عن الشركات التي تتمتع بأفضل مستوى من الصحة المالية، والتي قد تستفيد أكثر من غيرها من إعادة فتح الاقتصاد، بينما تسمح للمستثمرين أيضاً بقياس أفضل لأماكن الشركات التي ينبغي تقييمها.

وقال آدم تريفيسون، مدير الحافظة المالية في صناديق جابيلي: «النتائج في جميع المجالات ستكون سيئة، لكنها ستكون حقا حول من سيعود”.

ويأتي التركيز على شركات السفر والترفيه، حيث يقوم المستثمرون على نطاق أوسع بقياس فاعلية جهود التحصين التي تبذلها الولايات المتحدة ودرجة مساعدتها للاقتصاد على العودة إلى مساره.

وفي اليوم الثاني من فبراير الجاري، أعلن البيت الأبيض أنه سيبدأ شحن اللقاحات مباشرة إلى صيدليات التجزئة جنبا إلى جنب مع الشحنات العادية إلى الولايات، ما يزيد الإمدادات الأسبوعية من اللقاحات إلى 11.5 مليون جرعة.

فقد تلقى ما يقرب من 10.5% من سكان الولايات المتحدة حتى اليوم الـ11 من شهر فبراير جرعة واحدة على الأقل من الاثنتين اللازمتين للتطعيم الكامل، وفقاً لتقديرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال ويل هيلكرت، مدير الحافظة المالية في صندوق Fedelity Structure List، إن نتائج الأرباح على مدى الربعين المقبلين سوف تكون بمثابة مراقبة للمستثمرين الذين راهنوا على قطاع الترفيه كمسرحية لإعادة فتح الاقتصاد.

وأضاف هيلكرت: «الشركات ستحصل خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة على فرصة للتأكد من معتقداتها بشأن الوضع الذي سيبدو عليه العالم بعد مواجهة الوباء».

ومن المتوقع أن تصدر شركة “Helton World Holdings Inc” وفنادق “Hyat Corp” نتائجها في 17 فبراير، يليها “Marriott”، و”Crouz Norgean Clines”، وفي 18 فبراير شركة “Tribeor”.

وقال تريفيسون، من صناديق جابيلي، إنه سيراقب حجوزات الفنادق في أعمال الاجتماعات الجماعية، التي يتوقع أن تقدم أدلة عن حجم سفر الموظفين في الأسبوع المقبل.

وعادة ما يشكل المسافرون في مجال الأعمال 25% من عملاء سلسلة الفنادق، رغم أن هذا العدد قد يكون أعلى في وجهات مثل أورلاندو ولاس فيجاس، بحسب .

وقال دانييل كين، مدير حافظة الأوراق المالية في شركة Architecture Partners الذي اشترى أسهم ماريوت بينما كان سهمها ينهار في شهري مارس وأبريل الماضيين، إن التقييمات العالية تاريخياً في قطاع الضيافة قد تعطي بعض المستثمرين المحتملين وقفة قبل الشراء بالمستويات الحالية.

بدوره، قال روبن فارلي، المحلل في يو بي إس، إن معظم الأسهم في قطاع الضيافة تتداول الآن استناداً إلى تقديرات نتائجها لعام 2023، ما يدفع تقييماتها الحالية إلى أعلى بكثير من متوسطها في الأجل الطويل.

وعلى سبيل المثال، يتم تداول ماريوت بسعر صرف مقابل إيرادات متعددة تبلغ 240.7، في حين أن شركة هيلتون غير مربحة في الوقت الراهن، ولكنها تتداول بسعر 515.7 في السنة المالية الحالية، وفقا لبيانات منظمة التحسين.

وفي الوقت نفسه، لا يتوقع المحلل في يو بي إس، أن تصبح خطوط الرحلات البحرية مربحة على نطاق واسع مرة أخرى حتى عام 2022، عندما ينبغي تخفيف معظم القيود الدولية المفروضة على السفر.

وعلى سبيل المثال، فإن الحرف النرويجية تبلغ 35.2 ضعف دخلها التقديري لعام 2022، في حين أن الحرف الملكية الكاريبية تبلغ 40.4 ضعف دخلها التقديري لعام 2022، وفقا لما ذكرته شركة تكيتيف.

وكانت ماريوت تتاجر في شركة متراكمة من حوالي 16 مكرر ربحية قبل فرض قيود اقتصادية واسعة النطاق في مارس.

وقال كريس تيري، مدير الحافظة المالية مع Hodges للصناديق: «بالعودة إلى الوراء قبل عام، كانت الأرباح الفصلية في الأساس غير ذات صلة».

وأضاف: «الآن نريد أن نرى أن هناك تقدما في الجدول الزمني لإعادة الإيرادات إلى ما كانت عليه بطريقة مجدية».