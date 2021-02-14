بنك Saib يحقق أرباحا بقيمة 20.4 مليون دولار في 2020.. بنمو 84%

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رنا ممدوح – حقق بنك الشركة العربية الدولية المصرفية Saib صافي ربح بلغ 20.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 11.1 مليون دولار بعام 2019 محققا زيادة بمبلغ 9.3 مليون دولار أمريكى وبنسبة نمو 84%.
وارتفع صافى الدخل من العائد خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020 بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق 2019 كنتيجة مباشرة لزيادة صافي القروض والتسهيلات للعملاء فى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 206 مليون دولار بمعدل نمو 14%، حيث ارتفعت قروض التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة 60٪.
وزادت القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 12٪ مستفيدة من مبادرات البنك المركزي المصري المصري المقدمة للحد من تأثير كوفيد -19، أيضا كان لانخفاض تكلفة الودائع دوره الهام في إرتفاع صافي الدخل من العائد .
وانخفض صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29٪ ، وأرجع البنك ذلك أساسًا إلى تباطؤ أنشطة الشركات على مستوى عمليات التجارة الخارجية.
وأوضح أن هذا بسبب التأثير السلبي لوباء كوفيد -19 وأيضا إنخفاض عمولات الافراد من البطاقات الائتمانية وماكينات الصراف الالي وايضا إعفاء التحويلات بالجنية المصري من العمولات كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري المصري لتسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
ومن جهة أخرو قابل هذ الانخفاض في العمولات زيادة عمولات القروض الاستهلاكية (قروض السيارات و القروض الشخصية)، مما كان لة الأثر الإيجابي في التخفيف من حدة إنخفاض صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بشكل عام .
وصعد صافى دخل المتاجرة خلال السنة المالية 2020 بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق 2019 متأثراً بزيادة أرباح النقد الأجنبى.
ووفقا للبيان، فقام البنك باتخاذ خطوات استباقية فى إدارة مخاطر الإئتمان نتيجة تباطوء معظم الانشطة التجارية وحالة عدم اليقين فى مؤشرات البيئة الاقتصادية ، حيث بلغ عبء الاضمحلال لقروض و تسهيلات العملاء 9.5 مليون دولار مقابل 3.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا السياسة التحفظية للبنك، بينما بلغ رد الاضمحلال للإستثمارات المالية و أرصدة و قروض لدي البنوك 1.2 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار مقارنة بعام 2019 .
وبناء علي ماسبق، قام البنك بتدعيم رصيد مخصصات خسائر الائتمان لكافة البنود خلال عام 2020 بمبلغ 8.2 مليون دولار أمريكى مقارنة برد مخصصات بمبلغ 305 ألف دولارأمريكى خلال عام 2019.
وذكر البنك أن معدل العائد على حقوق الملكية بلغ 5.83% فى 2020 مقارنة 3.42% فى 2019.
وبلغ معدل العائد على رأس المال 13.63% فى 2020 مقارنة 7.41% فى 2019.
كما بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 46.69% فى 2020 مقارنة 40.47% فى 2019.
كذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال (مع الأخذ فى الإعتبار تأثير أكبر 50 عميل) ليصبح 16.26% فى 31 ديسمبر 2020 مقابل 14.99% فى 31 ديسمبر 2019 كحد أدنى طبقا لمتطلبات البنك المركزى (النسبة الرقابية 12.50%).
وأشار Saib، إلى أن هذا سوف يساهم فى تحقيق خطة النمو الطموحة للبنك خلال عام 2021.
وتابع:” حافظ على إستمرار نموه القوي في ظل تحديات جائحة كوفيد -19، وقد أظهر نموذج أعمال البنك مرونته في هذه البيئة الصعبة والمليئة بالتحديات، تمثل في تحقيق بنك الشركة العربية الدولية المصرفية صافي ربح بعد الضرائب بلغ 20.4 مليون دولار أمريكى خلال عام 2020 مدفوعا بإرتفاع صافي الدخل من العائد و إرتفاع صافى دخل المتاجرة”.
الجدير بالذكر أن بنك Saib أعلن في منتصف يناير الماضي إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.
وأشار إلى أن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
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