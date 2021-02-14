بنك Saib يحقق أرباحا بقيمة 20.4 مليون دولار في 2020.. بنمو 84%

رنا ممدوح – حقق بنك الشركة العربية الدولية المصرفية Saib صافي ربح بلغ 20.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 11.1 مليون دولار بعام 2019 محققا زيادة بمبلغ 9.3 مليون دولار أمريكى وبنسبة نمو 84%.

وارتفع صافى الدخل من العائد خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020 بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق 2019 كنتيجة مباشرة لزيادة صافي القروض والتسهيلات للعملاء فى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 206 مليون دولار بمعدل نمو 14%، حيث ارتفعت قروض التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة 60٪.

وزادت القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 12٪ مستفيدة من مبادرات البنك المركزي المصري المصري المقدمة للحد من تأثير كوفيد -19، أيضا كان لانخفاض تكلفة الودائع دوره الهام في إرتفاع صافي الدخل من العائد .

وانخفض صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29٪ ، وأرجع البنك ذلك أساسًا إلى تباطؤ أنشطة الشركات على مستوى عمليات التجارة الخارجية.

وأوضح أن هذا بسبب التأثير السلبي لوباء كوفيد -19 وأيضا إنخفاض عمولات الافراد من البطاقات الائتمانية وماكينات الصراف الالي وايضا إعفاء التحويلات بالجنية المصري من العمولات كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري المصري لتسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

ومن جهة أخرو قابل هذ الانخفاض في العمولات زيادة عمولات القروض الاستهلاكية (قروض السيارات و القروض الشخصية)، مما كان لة الأثر الإيجابي في التخفيف من حدة إنخفاض صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بشكل عام .

وصعد صافى دخل المتاجرة خلال السنة المالية 2020 بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق 2019 متأثراً بزيادة أرباح النقد الأجنبى.

ووفقا للبيان، فقام البنك باتخاذ خطوات استباقية فى إدارة مخاطر الإئتمان نتيجة تباطوء معظم الانشطة التجارية وحالة عدم اليقين فى مؤشرات البيئة الاقتصادية ، حيث بلغ عبء الاضمحلال لقروض و تسهيلات العملاء 9.5 مليون دولار مقابل 3.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

ويعكس هذا السياسة التحفظية للبنك، بينما بلغ رد الاضمحلال للإستثمارات المالية و أرصدة و قروض لدي البنوك 1.2 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار مقارنة بعام 2019 .

وبناء علي ماسبق، قام البنك بتدعيم رصيد مخصصات خسائر الائتمان لكافة البنود خلال عام 2020 بمبلغ 8.2 مليون دولار أمريكى مقارنة برد مخصصات بمبلغ 305 ألف دولارأمريكى خلال عام 2019.

وذكر البنك أن معدل العائد على حقوق الملكية بلغ 5.83% فى 2020 مقارنة 3.42% فى 2019.

وبلغ معدل العائد على رأس المال 13.63% فى 2020 مقارنة 7.41% فى 2019.

كما بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 46.69% فى 2020 مقارنة 40.47% فى 2019.

كذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال (مع الأخذ فى الإعتبار تأثير أكبر 50 عميل) ليصبح 16.26% فى 31 ديسمبر 2020 مقابل 14.99% فى 31 ديسمبر 2019 كحد أدنى طبقا لمتطلبات البنك المركزى (النسبة الرقابية 12.50%).

وأشار Saib، إلى أن هذا سوف يساهم فى تحقيق خطة النمو الطموحة للبنك خلال عام 2021.

وتابع:” حافظ على إستمرار نموه القوي في ظل تحديات جائحة كوفيد -19، وقد أظهر نموذج أعمال البنك مرونته في هذه البيئة الصعبة والمليئة بالتحديات، تمثل في تحقيق بنك الشركة العربية الدولية المصرفية صافي ربح بعد الضرائب بلغ 20.4 مليون دولار أمريكى خلال عام 2020 مدفوعا بإرتفاع صافي الدخل من العائد و إرتفاع صافى دخل المتاجرة”.

الجدير بالذكر أن بنك Saib أعلن في منتصف يناير الماضي إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.

وأشار إلى أن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.