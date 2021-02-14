مكاسب سعودية وسط استقرار أسواق المال الخليجية

فهد حسين _ غلب الأداء الإيجابي على مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال الأسبوع المنتهية جلساته الخميس الماضي، وسط تباين مؤشرات بورصات الإمارات والكويت وتراجع سوق مسقط المالي.

أغلق المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودية “تاسي” تعاملاته الأسبوعية مرتفعا بنحو 3.78% محققا أول مكاسبه منذ ثلاثة أشهر، بدعم الصعود الجماعي لجميع قطاعاته الرئيسية، لا سيما البنوك والمواد الأساسية والاتصالات والعقارات، وسط سيولة أعلى من تلك التي تم تداولها الأسبوع السابق.

وسجلت مكاسب القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 197.294 مليار ريال “تعادل 52.6 مليار دولار” لتستقر عند 9.09 تريليون ريال بختام تداولات الأسبوع.

وزادت السيولة المتداولة في السوق بنحو 25% خلال الأسبوع الماضي مسجلة نحو 58.2 مليار ريال، مقابل نحو 46.46 مليار ريال الأسبوع السابق، كما زاد حجم التداولات بوتيرة أقل مسجلا 1.386 مليار سهم، مقابل 1.140 مليار سهم الأسبوع السابق عليه.

أما في الكويت، فغلب التباين على الأداء الأسبوعي لمؤشرات البورصة وسط ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنحو 2.32% تعادل نحو 769 مليون دينار “نحو 2.55 مليار دولار” لتصل إلى 33.897 مليار دينار “ تعادل نحو 112.36 مليار دولار”.

وصعدت التداولات الأسبوعية بالمؤشر الرئيسي للبورصة 0.48% ليستقر عند 4682.56 نقطة، كما ارتفع مؤشر “رئيسي 50” بنسبة 0.81% رابحا 38.82 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق، وارتفع المؤشر العام هامشيا بنحو 1.11 نقطة فقط ليستقر عند مستوى 5695.30 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% فاقدا 8.551 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق.

وتقلصت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، بنحو 3.1%، لتصل إلى 230.48 مليون دينار “تعادل نحو 760.39 مليون دولار”، مقابل 237.89 مليون دينار “تعادل 784.84 مليون دولار” الأسبوع السابق.

وتباين الأداء الأسبوعي لمؤشري سوقي المال الإماراتيين، دبي وأبوظبي، ليهوي سوق دبي المالي 1.39% مستقرة عند مستوى 2633.48 نقطة بضغط من تراجع قطاعي العقارات والبنوك، فيما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.1% مستقرا عند مستوى 5667.03 نقطة.

وجاءت الخسائر الأسبوعية لمؤشر سوق دبي بضغط من قطاع العقارات الذي انخفض 2.6% بالتزامن مع هبوط سهم إعمار العقارية 1.3%، وإعمار للتطوير 1.4%، وإعمار مولز 5.6%، كما انخفض مؤشر قطاع البنوك 0.4% متأثرا بتراجع سهم دبي الإسلامي 1.6%.

وفقدت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي نحو 4.09 مليار درهم من قيمتها السوقية لتصل إلى 354.23 مليار درهم الخميس الماضي، مقابل 358.32 مليار درهم الأسبوع السابق.

ودعم صعود قطاع البنوك بنحو 0.5% والاتصالات بنحو 0.3%، والطاقة 0.4% ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي أسبوعيا، رغم تهاوي قطاع العقارات بنحو 4.4% بقيادة سهم الدار العقارية.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.9 مليار درهم مكاسب أسبوعية بعد وصولها 799.65 مليار درهم الخميس الماضي، مقابل 796.71 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وأغلق مؤشر سوق مسقط المالي تداولاته الأسبوعية، متراجعا 0.08% إلى مستوى 3559.51 نقطة بضغط من هبوط قطاعي المالي والخدمات رغم صعود قطاع الصناعة، لتفقد أسهمه 41.12 مليون ريال من قيمتها السوقية التي بلغت 20.23 مليار ريال بختام تداولات الخميس الماضي.

وزادت السيولة المتداولة في سوق مسقط 8.86 مليون ريال، مقابل 6.578 مليون ريال في الأسبوع، كما ارتفع حجم التداولات خلال الأسبوع إلى 64.73 مليون سهم، مقابل 45.88 مليون سهم في الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنحو 3.77% خلال الأسبوع الماضي ليستقر عند مستوى 8943.85 نقطة، مقابل 8618.57 نقطة الخميس السابق بدعم أساسي من قطاعي البنوك التجارية والخدمات.

كما صعد المؤشر العام لبورصة قطر 0.88% خلال الأسبوع مستقرا عند مستوى 10522.78 نقطة، لترتفع القيمة السوقية لأسهمه إلى 606.97 مليار ريال، مقابل 603.55 مليار ريال الأسبوع السابق، بدعم من ارتفاع 6 قطاعات تصدرها الصناعة ثم التأمين والعقارات.