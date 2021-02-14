شوكت المراغي: تطورات كورونا وأداء الأسواق العالمية يتحكمان في مسار البورصة القادم

رنا ممدوح _ قال شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنه من الصعب التنبؤ بمسار البورصة المصرية في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، وتأثير ذلك على العملية الإنتاجية للشركات.

ورأى المراغي أن الأداء المرتقب لمؤشرات البورصة خلال النصف الأول من 2021، مرهون نوعاً ما بأداء البورصات العالمية، ورد فعلها تجاه التداعيات المستمرة للجائحة، ومدى قدرة الشركات على صياغة خطة دفاعية جديدة لمقاومة الأزمة.

وأوضح أن اللقاحات المختلفة لمحاصرة فيروس كورونا لم تظهر نتائجها بعد، رغم حصولها على الموافقات للاستخدام في عدد من الدول، لكن الشكوك حول مدى فعاليتها في القضاء على الفيروس، خلقت نوعا من الإحباط لدى المستثمرين تجاه موعد قريب لانتهاء الجائحة.

ولفت العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن سوق المال تبحث عن محفزات جوهرية قادرة عن إنعاش التداول والاستفادة من تحسن أحجام السيولة الناتجة عن الحزم التحفيزية التي صاغتها الحكومة خلال 2020 لامتصاص تداعيات أزمة كورونا.

انتعاش حركة الاستحواذات يؤكد زخم الفرص الاستثمارية

وأكد المراغي أن الأولوية في هذه المحفزات يجب أن تكون عودة للطروحات من جديد، بشركات جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين، لتعزيز القيم السعرية لباقي الكيانات المقيدة بالبورصة المصرية وليس قطاعا بعينه.

وقال إن مستثمر سوق المال طويل الأجل يواجه تحديات في البورصة المصرية منها انخفاض المنتجات المعروضة عليه، بجانب سيطرة شريحة الأفراد على أكثر من 70% من التداولات اليومية.

وألمح المراغي إلى أن الطرح الأولي للشركات بالبورصة لن يجذب شريحة نشطة تنعش التداول فقط، إنما يجذب أيضاً رؤوس أموال جديدة، باحثة عن مزيد من الفرص الاستثمارية داخل شركات سوق المال المصرية.

وحدد أسباب استمرار تأجيل عودة الطروحات على المدى المتوسط، ومنها انتظار تحسن الأسعار السوقية للأسهم المقيدة، لتقييم المنتج بسعر عادل يحقق الغرض من طرحه.

وحول الانتعاشة الراهنة لحركة الاستحواذات على شركات مقيدة بالبورصة المصرية، أكد أنها لن تستطيع أن ترضي احتياجات المستثمر طويل الأجل، رغم تعظيم جاذبية الشركات بالبورصة المصرية بفضل اهتمام المؤسسات خارج سوق المال باقتناص فرص استثمارية داخل السوق المحلية.

وقال العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن اهتمام بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي بالاستحواذ على حصة حاكمة في سي آي كابيتال القابضة، بعد أيام قليلة من إبداء حكمة فارما اهتمامها بحصة جلاكسو ليمتد جروب في جلاكسو مصر، يؤكد وجود فرص استثمارية جاذبية داخل البورصة المصرية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.