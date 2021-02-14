أرباح بنك أم القيوين تتراجع للنصف خلال 2020

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دوت الخليج – انخفضت الأرباح السنوية لبنك أم القيوين المدرج في سوق أبوظبي المالي، إلى النصف خلال عام 2020.
وأظهرت النتائج المالية غير المدققة للبنك، تسجيله 212.5 مليون درهم أرباحا خلال 2020، مقابل 424.39 مليونا العام السابق.
وتراجعت إيرادات بنك أم القيوين إلى 560.57 مليون درهم العام الماضي، مقابل 751.06 مليون درهم خلال العام السابق، كما انخفضت قيمة أصول البنك إلى 13.5 مليار درهم من 14.3 مليار العام السابق.
وأكد البنك في بيان للسوق، إن وضع السيولة لديه قويا، حيث يصل 38.66% بنهاية ديسمبر 2020، كما يتمتع بمعدل جيد بالنسبة لكفاية رأس المال وكذلك الشق الأول لرأس المال عند 41.79% و40.68% على التوالي.
وأشار بنك أم القيوين، إلى أن محفظة القروض والسلف بلغت 7.64 مليار درهم، كما سجلت ودائع العملاء 8.22 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.
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