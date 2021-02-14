البورصة تتراجع 0.34% بضغط مبيعات المؤسسات وسط تداولات تجاوزت 1.5مليار جنيه

رنا ممدوح _ امتصت مبيعات المؤسسات مكاسب البورصة المصرية ودفعتها للتراجع في ختام تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11506 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.34%.

بينما صعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.12%، وأغلق عند مستوى 60.93 جنيه.

وتراجع كل من EGX70، و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.55%، و 0.54% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.533.190 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 54.065 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل ارتفاع 78 في حين لم تتغير أسعار 16.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 21.964 مليون جنيه، منها 18.875 مليون جنيه للمؤسسات، و3.088 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 6.416 مليون جنيه، منها 6.085 مليون جنيه للأفراد، و331.166 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.381 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 34.927 مليون جنيه، مقابل 6.546 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 90.88% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 5.32% والعرب على 3.8% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.23% من تعاملات اليوم مقابل79.76% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.73%، تلاه سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.02%، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 6.82%.

في حين تصدر سهم الأهلي للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.61%، تلاه سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 9.85%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 9.83%.