التراجع يخيم على مؤشرا دبي وأبوظبي مع توالي إعلان نتائج أعمال الشركات

دوت الخليج – غلب التراجع على أداء مؤشري أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الأحد، مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج اعمالها عن العام 2020 والتي أظهرت تراجعا في الأرباح لاسيما فيما يخص البنوك والشركات العقارية.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.39% بختام التداولات إلى مستوى 2623.13 نقطة، بعد ارتفاعه خلال جلسة الخميس الماضي إلى مستوى 2633.48 نقطة.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 115.2 مليون درهم من 165.95 مليون درهم في جلسة الخميس، كما تراجع حجم التداول إلى 140.29 مليون سهم من 187.05 سهما تداولها المستثمرون في جلسة الخميس.

وتراجع 16 قطاعا خلال التداولات تصدرهم السلع بعد انخفاضه 1.83% تلاه الاتصالات والنقل والبنوك بنسب 0.77% و0.57% و0.42% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 14 قطاعا تصدرهم التأمين محلقا بنحو 1.83% والخدمات بنحو 0.97%، كما استقرت مؤشرات 7 قطاعات.

وكان سهم “سلامة” الأكثر تداولا من حيث الحجم والقيمة خلال الجلسة بعد تداول 30.67 مليون سهما من أسهمه بقيمة 27.4 مليون درهم، كما تصدر سهم “المدينة” القائمة الخضراء مرتفعا بنحو 4.71%، فيما تصدر سهم بنك المشرق القائمة الحمراء متراجعا بنحو 4.96%.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم الأحد، بنحو 0.02% ليستقر عند مستوى 5666.09 نقطة، وسط تقلص حجم التداول إلى 162.2 مليون سهما مقابل 177.34 مليون سهم تداول عليها المستثمرون في جلسة الخميس.

وتقلصت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 812.1 مليون درهم، من 986.86 مليون درهم في جلسة الخميس الماضي.

وواصل سهم الدار العقارية صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأحد بعد تداول 61.5 مليون سهما من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 225.78 مليون درهم، فيما تداول المستثمرون 78.7 مليون سهما من أسهمه بقيمة 288.22 مليون درهم في جلسة الخميس.

وتصدر سهم سيراميك رأس الخيمة، قائمة الرابحين بنهاية التداولات بعد ارتفاعه 5.88%، فيما جاء سهم عمان والإمارات للاستثمار على رأس قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 5%.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي إلى 815.17مليار درهم بختام تداولات اليوم الأحد، من 815.49 مليار درهم مع إغلاق جلسة الخميس الماضي.