السوق الأول يخالف ارتفاعات مؤشرات البورصة الكويتية متراجعا 0.02%

دوت الخليج – خالف مؤشر السوق الأول الارتفاع الجماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بختام تداولات اليوم الأحد، متراجعا بنحو 0.02%.

وارتفع مؤشر السوق “رئيسي 50″ بنسبة 0.15%، و”الرئيسي” بنسبة 0.14%، كما صعد المؤشر العام 0.02%، مدعومين بارتفاع 8 قطاعات رئيسية تصدرها الخدمات المالية.

وواصلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت تقلصها إلى 39.18 مليون دينار من 45.83 مليون دينار خلال تداولات يوم الخميس الماضي، كما انخفضت الكميات المتداولة إلى 368.73 مليون سهما مقابل 341.04 مليون سهم تداولها المستثمرون في جلسة الخميس الماضي.

وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات خلال تداولات اليوم الأحد، تصدرها الخدمات المالية صاعدا بنسبة 1.14%، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النفط والغاز الذي هبط 4.05%، وسط استقرار قطاعا الرعاية الصحية والمنافع.

وجاء سهم امتيازات على رأس القائمة الخضراء مرتفعا بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم نابيسكو قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 9.42%.

وكان سهم أرزان الذي ارتفع بنحو 3.28% الأكثر نشاطا خلال تداولات اليوم من حيث القيمة والحجم بعد تداول 41.27 مليون سهما من أسهمه بقيمة 4.02 مليون دينار.