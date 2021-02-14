المعمر لأنظمة المعلومات تساهم في تأسيس بنك رقمي في السعودية بقيمة 25 مليون ريال

دوت الخليج – أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم أي إس”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها اليوم الأحد، على الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأفادت “إم أي إس” في بيان للسوق السعودية، بمساهمتها بمبلغ 25 مليون ريال في رأس مال البنك الرقمي المزمع إنشاءه.

ونوهت الشركة بأن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية، مشيرة إلى عدم إمكانية تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق في الوقت الحالي لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.

وأكدت الشركة الإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.