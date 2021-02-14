مال وأعمال

المعمر لأنظمة المعلومات تساهم في تأسيس بنك رقمي في السعودية بقيمة 25 مليون ريال

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دوت الخليج – أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم أي إس”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها اليوم الأحد، على الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأفادت “إم أي إس” في بيان للسوق السعودية، بمساهمتها بمبلغ 25 مليون ريال في رأس مال البنك الرقمي المزمع إنشاءه.

ونوهت الشركة بأن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية، مشيرة إلى عدم إمكانية تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق في الوقت الحالي لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.

وأكدت الشركة الإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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