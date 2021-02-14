سوق الأسهم السعودية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2019

دوت الخليج – أغلق سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد، مرتفعا للجلسة السابعة على التوالي بعد صعود مؤشره الرئيسي “تاسي” بنحو 1.03% مخترقا مستوى 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ منتصف يوليو 2019.

وأنهى مؤشر “تاسي” تداولات اليوم الأحد، مرتفعا بنسبة 1.03% إلى مستوى 9,035.53 نقطة، لأول مرة منذ 19 شهرا.

وزادت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى 12.08 مليار ريال على 324.15 مليون سهم، مقابل 11.76 مليار ريال قيمة التداول على نحو 292 مليون سهما خلال جلسة الخميس الماضي.

وارتفعت مؤشرات غالبية القطاعات، والتي تصدرها البنوك بصعوده 1.57%، تلاه قطاع الاتصالات بنمو 1.4%، ثم قطاع المواد الأساسية 0.81% والطاقة 0.1%.

فيما تصدر قطاع الصناديق العقارية قائمة القطاعات الخاسرة بعد تراجعه 0.21%، تلاه قطاع الرعاية الصحية هابطا بنحو 0.2%.

وجاء سهم “المتحدة للتأمين” الذي صعد 10% على رأس الرابحين بختام تداولات اليوم الأحد، فيما تصدر سهم أسمنت الجنوب الذي تراجع 1.79% قائمة الخاسرين.

وكان سهم زين السعودية الأكثر نشاطا بين الأسهم المدرجة في السوق السعودية من حيث الكمية بعد التداول على 39.6 مليون سهما من أسهمه، فيما جاء سهم المصافي الأكثر نشاطا من حيث القيمة بعد التداول على أسهمه بنحو 1.24 مليار ريال.