وزير التعليم: امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 27 فبراير.. وترحيل الإعدادية لنهاية العام

فاروق يوسف – أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس.

وأوضح شوقي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي ستكون ورقية، وسيتم إخلاء المدرسة كاملاً من الطلاب في موعد امتحانات كل صف.

وأضاف أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونية .

وتابع أنه تقرر إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بنهاية العام.

ونوه إلى عودة المدارس من يوم 10 مارس، لافتا إلى أن حضور الطلاب سيكون حسب رغبة أولياء الأمور.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إطلاق امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل.

ولفت إلى أنه يحق للمدارس الدولية بدءا من 20 فبراير المقبل حرية اختيار توقيت إجراء الامتحانات ومواعيد الحضور مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.