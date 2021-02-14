الدولار يواصل التراجع.. و8 بنوك تعرض أقل سعر للبيع عند 15.65 جنيه

دوت الخليج – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأحد، لدى غالبية البنوك بين قرش وقرشين.

وخسر متوسط سعر الدولار نحو 1.39 قرش في مستهل تعاملات الأسبوع، وفق بيانات البنك المركزي المصري، ليسجل 15.5575 جنيه للشراء و15.6575 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.5714 جنيه للشراء و15.6714 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، في بنكي الأهلي المصري ومصر، قرشا واحد، لينخفض إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

فيما انخفض الدولار قرشين لدى كل من:البنك العربي الإفريقي والإسكندرية، ليسجل 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وفي بنك عوده انخفض الدولار بمقدار قرشين، ليبلغ 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، كما انخفض قرشا واحد في كريدي أجريكول ليسجل ذات المستوى، مقابل 15.57 للشراء و15.67 للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار في بنك إتش إس بي سي HSBC، عند ذات المستوى المسجل يوم الخميس الماضي، 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

وتعرض 8 بنوك الدولار عند أقل مستوى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، وهي: التجاري الدولي CIB، والعربي الإفريقي، وقطر الوطني QNB، وHSBC، والإسكندرية، وأبو ظبي الأول، والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد.

وكانت مصر قد طرحت الأسبوع الماضي، سندات بالسوق الدولية بقيمة إجمالية 3.75 مليار دولار، نجحت في اجتذاب طلبات اكتتاب بقيمة 16.5 مليار دولار، مما ساعد على خفض سعر العائد عن مستوى الأسعار الاسترشادية للإصدار.

وجرى تنفيذ إصدار السندات الدولية على ثلاث شرائح 5 و10 و40 سنة، بقيم بلغت 750 مليون دولار للأولى بعائد 3.875% بدلا من 4.25%، و1.5 مليار دولار للثانية بعائد 5.875% بدلا من 6.25%، و1.5 مليار دولار للأخيرة بعائد 7.5% بدلا من 7.875%.