السيسي يوجه بتوفير وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، اجتماعا لاستعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء: التعليم، والصحة، والزراعة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة.

واستعرض الاجتماع أبرز المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية لجميع المراحل المدرسية التي تضم حوالي 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية كافة، لضمان نشر المنظومة وفقاً لأفضل النماذج المتبعة على المستوى الدولي، وتوفير الوجبات المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة بجميع المحافظات.

كما استعرض الاجتماع أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلاب المدارس، خاصةً السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل تقديم خدمة التثقيف الصحي للطلبة، وكذا فحص وتسجيل الحالات، إلى جانب تحديد الخطط العلاجية والمتابعة وصرف الدواء مجاناً وفق البروتوكولات العلمية الحديثة.