وزير التربية والتعليم يعلن خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول

حبي – عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لشرح كل ما يخص امتحانات العام الدراسي 2020/2021 لكل الصفوف.

وكانت الوزارة قررت تأجيل جميع الامتحانات (الورقية – العملية – الإلكترونية) لبعد انتهاء إجازة نصف العام حال استقرار الأوضاع داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا.

وقد قررت وزارة التربية والتعليم استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشكل الآتي:

1. للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

– لن يتم عقد امتحانات لهذه الصفوف

2. للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

– تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي.

– عقد امتحان واحد تحريري للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية (مواد داخل المجموع) والحضور سيكون يوم واحد فقط.

– عقد اختبار شهري واحد لجميع المواد والحضور سيكون يوم واحد فقط وسيتم أخذ متوسط ​​درجة الثلاث اختبارات في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

3. لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

– تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي.

– عقد امتحانات تحريرية للشهادة الإعدادية في شهر يونيو القادم في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

4. لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي:

– تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي.

– عقد امتحان إلكتروني للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية في لجان بالمدرسة.

– عقد اختبار شهري إلكتروني لمختلف المواد من المنزل.

5. لطلاب الصف الثالث الثانوي:

– تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي.

– عقد امتحان تجريبي إلكتروني من المنزل في شهر أبريل القادم.

– عقد امتحانات إلكترونية للشهادة الثانوية في شهر يونيو القادم في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

6. تعقد امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية في نهاية العام الدراسي.

7. سيتم الإعلان عن امتحانات الطلاب في الخارج والتعليم الفني قبل نهاية الأسبوع.

8 . من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.