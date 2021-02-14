أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تتراجع 38.3% مسجلة 1.6 مليار درهم

دوت الخليج – انخفض صافي الأرباح السنوية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 38.3% بنهاية ديسمبر 2020، مسجلة 1.6 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، والمعلنة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد، تقلص إيرادات المجموعة بنحو 9.4% إلى 5.36 مليار درهم، من 5.9 مليار بنهاية 2019.

وانخفض هامش الربح التشغيلي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 10.9% إلى 2.9 مليار درهم، مقابل 3.26 مليارا بنهاية عام 2019.

وسجلت الموجودات الإجمالية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 127.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 126 مليارا نهاية عام 2019

كما بلغت ودائع المتعاملين 101.3 مليار درهم بنيهاة ديسمبر 2020، مقابل 101.4 مليارا العام السابق.

واقترح مجلس إدارة مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، تحويل 156.98 مليون درهم إلى الاحتياطي العام، وتخصيص 196.25 مليون درهم أرباحا مدفوعة لصكوك الشق الأول المدرجة “الإصدار الثاني” خلال السنة وتحصيص 85.65 مليون درهم أرباحا مدفوعة لصكوك الشق الأول ـ حكومة أبوظبي خلال السنة.

كان سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قد تراجع بنحو 0.61% بختام تداولات اليوم الأحد مستقرا عند مستوى 4.9 درهم إماراتي للسهم الواحد.