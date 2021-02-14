طاقة عربية تبدأ توصيل الغاز الطبيعي إلى 14 ألف منزل بالوادي الجديد

دوت الخليج – دشنت مجموعة طاقة عربية العمل بالشبكة الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 14 ألف منزل بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد كمرحلة أولى، ضمن خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمواطنين في شتى المحافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ويرافقه الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة طاقة عربية، وباكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية.

وقال الزملوط إنه مع حلول 30 يونيو القادم، سيتم التشغيل الفعلي للغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، مشيرًا إلى توقيع بروتكول مع شركة طاقة عربية لتعظيم الاستفادة من المبادرة الخاصة بتحويل الوادي الجديد كأولى المحافظات الخضراء التي تستخدم الطاقة النظيفة.

ولفت محافظ الوادي الجديد إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المحطات الخاصة بتمويل الغاز الطبيعي على الطرق السريعة بدائرة المحافظة من الخارجة إلى الفرافرة إلى منطقة شرق العوينات.

وأوضح: “كل ذلك سيتم عن طريق تقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG، وهي تقنية تتيح نقل الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق شاحنات مجهزة إلى مناطق الاستخدام – غير الموصولة بالشبكة القومية للغاز- وتوصيلها بالبنية التحتية للغاز في كل منشأة دون الحاجة لمد خطوط أنابيب باهظة التكلفة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة: “منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامج الاصلاح الاقتصادي والتسعير الصحيح للطاقة عام 2014، قمنا كمجموعة القلعة بوضع خطة استراتيجية لزيادة استثماراتنا في قطاع الغاز الطبيعي عن طريق الشركات التابعة لنا لأننا نؤمن ان تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري”.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة طاقة عربية، إن مشروع الغاز الطبيعي في محافظة الوادي الجديد- بتقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG “سيحقق نقلة نوعية للمحافظة ويتماشى مع خطة الحكومة المصرية في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي”.

وأكد أبو بكر أن مجموعة طاقة عربية “حريصة على مساندة استراتيجية الدولة في مجال الغاز الطبيعي”؛ عن طريق ضخ استثمارات جديدة ووضع خطط توسعية مع استمرار عملية الأبحاث واستقدام أحدث التقنيات والحلول الشاملة مما يساهم بشكل فعال في تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي ودفع عجلة الاقتصاد المصري”.

ومن جانبها، قالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن العمل بدأ في حفر الشبكات الأرضية على مستوى الوادي الجديد منذ 8 أشهر، وأن الشركة ستنقل الغاز الصب في شاحنات وضخها في المحطة الرئيسية وهو ما يعرف بتقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG”.

وأشارت كفافي إلى أن إدخال الغاز الطبيعي للمنازل بالوادي الجديد يخضع لأحدث النظم العالمية ومعاملات الامان والتشغيل ويتم من خلال فريق عمل مدرب علي اعلي مستوى.

كما أكدت أن شركة طاقة عربية انتهت من توصيل الغاز إلى 1.3 مليون عميل علي مستوى الجمهورية بالإضافة إلى أن لديها خطة طموحة لبناء عدد من محطات الغاز الجديدة منها 50 محطة مخصصة للنقل الثقيل، ليصل الإجمالي إلى 200 محطة وكذلك 100 مركز تحويل في مختلف انحاء الجمهورية في عام 2023.