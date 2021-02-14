مال وأعمال

لبنان يستقبل دفعات متتالية من لقاح كورونا ويبدأ عملية التطعيم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سكاي نيوز عربية – تسلم لبنان، أمس السبت، أكثر من 28 ألف جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، كدفعة أولى آتية من بلجيكا.

ووصلت اللقاحات، البالغ عددها 82 ألفا و500، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وبدأت عملية التلقيح، اليوم الأحد، مباشرة في البلد المنهك بأزمات اقتصادية، وضغط كبير يرضخ تحته القطاع الصحي بفعل الوباء.

ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على عملية التوزيع الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.

وبحسب خطة الحكومة اللبنانية، فإن المرحلة الأولى من التلقيح، تخصص للطواقم الطبية ولكبار السن فوق 75 عاما.

FRA10years

بدء عمليات التلقيح

وبدأ، الأحد، تلقيح الكوادر الطبية في 3 مستشفيات في بيروت، هي مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أبرز المؤسسات الحكومية المتخصصة باستقبال المصابين بكورونا، ومستشفى الجامعة الأمريكية، ومستشفى القديس جاورجيوس .

وفي وقت تأمل فيه وزارة الصحة بتلقيح 80% من السكان بحلول نهاية العام، وهو هدف اعتبرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” وخبراء طبيون غير واقعي، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن “هذ الحلم تحقق اليوم بدعم من كل شركائنا الأمميين والدوليين”.

وتعليقا على إمكانية أن يفي اللقاح بحاجة لبنان؟، وما إذا كان التوزيع سيكون عادلا؟، أوضح عضو لجنة التلقيح في لجنة كورونا، البروفيسور المتخصص في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخباط، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الكمية التي وصلت حتى الآن ليست كافية.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يستقبل دفعات متتالية من لقاح كورونا ويبدأ عملية التطعيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا