الإمارات: تقديم أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح كورونا

سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن تقديم 49,967 جرعة تطعيم للقاح فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى 5,055,231 جرعة.

وبلغ معدل توزيع لقاح كورونا في دولة الإمارات، 51.11 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما ذكرت وكالة وام.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19″، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.