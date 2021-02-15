نوفاك: سوق النفط العالمية على مسار التعافي

العربية دوت نت – قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريحات نُشرت اليوم الأحد إن سوق النفط العالمية على مسار التعافي، وإن سعر الخام قد يدور بين 45 و60 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله إن مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) الذي سينقل الغاز عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95%، وإنه سيتم رغم محاولات الولايات المتحدة “عرقلته”.

وأوردت وكالة الإعلام الروسية أن نوفاك قال في حديث لقناة روسيا 1 التلفزيونية “شهدنا تقلبات محدودة في الأشهر القليلة الماضية. يعني هذا أن السوق متوازنة وأن الأسعار التي نراها الآن تتفق مع وضع السوق”.

خام برنت متداول حاليا فوق 62 دولارا للبرميل.

وأضاف نوفاك أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى أدنى مستوياته خلال أزمة الجائحة في أبريل ومايو، عندما هبط بين 20 و25% عن المعتاد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه قوله إن الطلب تحسن بعدها وإن التراجع دار بين ثمانية وتسعة بالمئة بنهاية العام. كان الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل يوميا قبل الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

تقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقا في ظل استمرار تداعيات الجائحة.