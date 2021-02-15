الدولار يتراجع بسبب الشكوك حول وتيرة التعافي في الولايات المتحدة

_ بدأ الدولار الأسبوع بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين وسط تساؤلات عما إذا كان التعافي من الوباء في الولايات المتحدة سيكون بالسرعة المتوقعة.

وظلت عملة البيتكوين متقلبة، حيث تراجعت إلى 45914.75 دولارًا أمريكيًا في اليوم بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 49714.66 دولارًا.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بنسبة 25% الأسبوع الماضي، مدفوعة باستثمارات من Tesla و BNY Mellon.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.336 بالقرب من أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 90.249 – وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ 27 يناير.

وصل المقياس إلى أعلى مستوى في شهرين عند 91.6 يوم 5 فبراير على أمل أن انتعاش الولايات المتحدة سوف يفوق الاقتصادات الرئيسية الأخرى ، لكنه تراجع منذ ذلك الحين وسط بيانات التوظيف المخيبة للآمال.

قال شينيتشيرو كادوتا ، كبير محللي العملات في باركليز كابيتال في طوكيو: “الآن السوق تبحث عن دليل حقيقي على تفوق الاقتصاد الأمريكي”.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.21315 دولار، ممتدًا من تقدم الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 %.

وارتفع الدولار 0.1% إلى 105.04 ين ، معوضًا بعض خسائر الأسبوع السابق البالغة 0.4%.

وظلت العديد من الأسواق المالية في آسيا مغلقة يوم الإثنين بمناسبة العام القمري الجديد، مع خروج الولايات المتحدة أيضًا في يوم الرؤساء.

ارتفعت العملات ذات المخاطر العالية مقابل الدولار ، حيث أضاف الدولار الأسترالي 0.3٪ إلى 77.795 سنتًا أمريكيًا بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 77.85.

وارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.3٪ إلى 1.3895 دولار بعد أن جدد أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا عند 1.3901 دولار.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2018 عند 6.4012 للدولار في السوق الخارجية.