بايدن يبحث جائحة كورونا والاقتصاد والصين في لقاء مجموعة السبع

سبوتنيك نيوز _ قال البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيعقد يوم الجمعة أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي.

وكشف البيت أهم القضايا التي سيبحثها الرئيس الأمريكي، والتي ستدور حول سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.

وذكر البيت الأبيض في بيانه، أن “هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن، لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي”.

وأضاف البيان “سيبحث الرئيس بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين”.

وسيكون ذلك أول اجتماع لمجموعة السبع في ولاية بايدن، وأول اجتماع للحلفاء منذ أبريل/نيسان الماضي.