- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ قالت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قبل قليل، أنها تلقت عرضا لشراء 90% من أسهمها كحد أقصى و75% كحد أدنى بسعر 7.48 جنيه للسهم.
قدم العرض تحالف يقوده الدكتور أحمد السبع ويضم كل من شركة ويز للاستشارات المالية والمستثمر السعودي مصطفى الحميدان، وأعلن رغبته استمرار قيد الشركة في البورصة المصرية، والالتزام بالقوانين الحاكمة لهذه التعاملات.
ووفقا لملخص خطاب النوايا غير الملزم المقدم من التحالف، فإن المستثمرين لا يملكون أية أسهم في الإسكندرية الوطنية، وأن سعر الشراء هو سعر إغلاق سهم الشركة في 11 فبراير الجاري.
واشترط مقدم العرض القيام بأعمال الفحص الفني النافي للجهالة، وموافقة كافة الجهات الرقابية وفقا لقواعد القيد والقوانين الحاكمة.
يبلغ رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 26.125 مليون جنيه، موزع على نحو 5.2 مليون سهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تحالف يعرض الاستحواذ على الإسكندرية الوطنية بسعر 7.48 جنيه للسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.