عاجل.. تحالف يعرض الاستحواذ على الإسكندرية الوطنية بسعر 7.48 جنيه للسهم

رنا ممدوح _ قالت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قبل قليل، أنها تلقت عرضا لشراء 90% من أسهمها كحد أقصى و75% كحد أدنى بسعر 7.48 جنيه للسهم.

قدم العرض تحالف يقوده الدكتور أحمد السبع ويضم كل من شركة ويز للاستشارات المالية والمستثمر السعودي مصطفى الحميدان، وأعلن رغبته استمرار قيد الشركة في البورصة المصرية، والالتزام بالقوانين الحاكمة لهذه التعاملات.

ووفقا لملخص خطاب النوايا غير الملزم المقدم من التحالف، فإن المستثمرين لا يملكون أية أسهم في الإسكندرية الوطنية، وأن سعر الشراء هو سعر إغلاق سهم الشركة في 11 فبراير الجاري.

واشترط مقدم العرض القيام بأعمال الفحص الفني النافي للجهالة، وموافقة كافة الجهات الرقابية وفقا لقواعد القيد والقوانين الحاكمة.

يبلغ رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 26.125 مليون جنيه، موزع على نحو 5.2 مليون سهم.