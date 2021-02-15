بيل جيتس في حوار مع بزنس إنسايدر: مواجهة الوباء أسهل 20 مرة من تغير المناخ

بزنس إنسايدر _ في عام 2015 ، حذر بيل جيتس من قرب ظهور وباء وضرورة الاستعداد له والعمل على مواجهته، وقال إن الفيروس المعدي هو “الخطر الأكبر لوقوع كارثة عالمية”.

وقال:”لقد استثمرنا القليل جدًا في نظم مواجهة الأوبئة وأن الوقت ليس في صالحنا”.

اليوم.. ظهرت عواقب التقاعس عن العمل على مواجهة الفيروسات، لقد أصاب فيروس كورونا أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 2.3 مليون.

ورغم أن جيتس قد خصص الموارد لمحاربة COVID-19 ، لكنه بدأ أيضًا في التحذير من تهديد جديد يقول إنه سيكون من الصعب مكافحته – وهو تغير المناخ.

قال جيتس ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ، في مقابلة مع بزنس إنسايدر أن الاستعداد للوباء أسهل 20 مرة من حل مشكلة تغير المناخ.

وأضاف أن ثمن عدم القيام بأي شيء سيكون أعلى بكثير.

يرسم بيل جيتس طريقًا للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن جيتس متفائل. أكد أنه لا يزال لدينا الوقت للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن لديه بعض الأفكار.

في كتاب من المقرر نشره في وقت لاحق من هذا الشهر ، يرسم جيتس طريقًا لخفض الانبعاثات، إلى حد كبير من خلال الابتكار. كيفية تجنب كارثة مناخية متجذرة في المقاييس والأصفار في قطاعات الاقتصاد، مثل البناء والزراعة ، التي تولد كمية هائلة من الانبعاثات ولكن يصعب تنظيفها.

السيارات الكهربائية مفتاح التخلص من الطلب على النفط والغاز

الفكرة المركزية في الكتاب هي ما يسميه الأقساط الخضراء، أو التكلفة الإضافية لاستخدام منتج صديق للبيئة على نظيره التقليدي (فكر في قيادة سيارة كهربائية ، بدلاً من سيارة تعمل بالغاز أرخص). يتطلب خفض الانبعاثات تقليص تلك الأقساط الخضراء.

في الشهر الماضي ، تحدث مراسل الطاقة في بزنس إنسايدر Benji Jones مع جيتس عبر مكالمة فيديو حول كيفية إبطاء تغير المناخ من خلال الابتكار – وكيف يمكن للإدارة الجديدة أن تساعد.

بزنس إنسايدر: لقد ركزت كثيرًا في عملك على الرعاية الصحية. أنت الآن تضع الكثير من الوقت في المناخ والطاقة. هل الأشخاص في فلكك لديهم دوافع مماثلة لاتخاذ إجراءات؟

بيل جيتس: عندما تحاول التحدث إلى الناس حول الصحة العالمية، فإنها لا تحظى بالكثير من الوضوح أو الاهتمام لأن الوفيات مركزة في البلدان الفقيرة. جميع وفيات الملاريا في البلدان النامية. تقع الغالبية العظمى من وفيات فيروس نقص المناعة البشرية والسل في البلدان النامية.

مع المناخ ، يهتم الناس ، لكنهم قد يقللون من أهمية المعرفة الأساسية التي تحتاجها من أجل النظر في مجالات الاقتصاد المختلفة التي تولد الانبعاثات والتفكير في كيفية تغييرها. معظم الناس على سبيل المثال،، لم يزوروا مصنعًا للصلب.

ثم هناك معادلة الطاقة الأساسية: ما زلنا سنستخدم كل هذه الطاقة، فمن أين ستأتي؟ علينا أن نجعل شبكتنا الكهربائية أكثر قدرة بمرتين ونصف مما هي عليه اليوم. يندهش الناس نوعًا ما من عدم وجود خطة حقًا.

يزنس إنسايدر: لقد أمضيت الكثير من الوقت في تجميع هذا الكتاب. ما هو أهم شيء تعلمته عن المناخ والطاقة ويحتاج المليارديرات الآخرون أو كبار المستثمرين إلى معرفته؟

بيل جيتس: إذا لم تقم بحساب الأقساط الخضراء للأشياء ، فلن يكون لديك إطار عمل للمضي قدمًا. الأقساط الخضراء هي المقياس لحساب مدى بعدنا عن القدرة على إخبار بلد مثل الهند – التي لا يزال يتعين عليها توفير المأوى الأساسي للمواطنين والسعرات الحرارية الأساسية والإضاءة في الليل – “مرحبًا ، من فضلك استخدم الطريقة الخضراء.”

إذا كان استخدام المنتجات الخضراء يعني أنه يمكنهم فقط بناء نصف عدد المنازل، فلا توجد عدالة في ذلك على الإطلاق، ولن تعمل السياسة بشكل جيد. نصيب الفرد من الانبعاثات في الهند هي 20 مما تتحمله الدول الغنية.

في أي مجال ، المقاييس مهمة حقًا. إذا كنت لا تنظر في جميع الانبعاثات المختلفة وتبذل المزيد من الجهد في الانبعاثات الصعبة أكثر من تلك السهلة، فأنت لم تبدأ حقًا في وضع خطة. إذا لم نتوصل إلى خطة، فسوف نضيع السنوات العشر القادمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية للابتكار.

بزنس إنسايدر: إذن ما تقوله هو أن عليك أن تبدأ بالمقاييس وليس فقط تمويل الحلول الواضحة مثل الألواح الشمسية. وفي هذه الحالة، هذه المقاييس هي مقدار الانبعاثات التي تصدرها القطاعات المختلفة وما يكلف تقليلها – الأقساط الخضراء ، كما تقول.

بيل جيتس: هذا صحيح. معظم الناس ، إذا قلت ، “مرحبًا ، لقد حللنا سيارات الركاب ، لقد حللنا كل الكهرباء” سيفكرون ، “ألا ننتهي؟” أنت لست لم تصل إلى ثلث الطريق.

لحل هذا التحدي، يجب أن يكون لديك ما يكفي من التفاؤل بشأن الابتكار وفهم كيفية تسريعه ولكن كن واقعياً. يمكن أن يحدث إنشاء برنامج جديد بسرعة كبيرة. حتى ابتكار دواء جديد يمكن أن يحدث بسرعة متوسطة.

نحن نحاول تغيير الطريقة التي يصنع بها العالم بأسره الفولاذ ، على سبيل المثال. إذا فعلت ذلك بحلول عام 2050 ، فإن الشخص الذي يفهم التاريخ بشكل أفضل سيصاب بالذهول تمامًا.

إن جعل المباني أكثر كفاءة لن يوقف تغير المناخ. اختراق التكنولوجيا مثل إرادة الهيدروجين الأخضر الرخيص.

بزنس إنسايدر: أحد الأسئلة التي أتلقاها غالبًا هو حول أي التقنيات الناشئة أفضل أم أسوأ عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من تغير المناخ. يقول الخبراء إن الوصول إلى صافي الصفر يتطلب نهجًا شاملاً. بعد قولي هذا ، أشعر بالفضول إذا كانت هناك تقنيات تشعر أنه تم المبالغة فيها؟

بيل جيتس: هناك فئة كاملة من الأشياء يقل فيها بشكل طفيف الطلب على الخدمة، مثل عزل المباني أو القيام بوسائل نقل جماعي أفضل. مع هذه الأشياء التي لا تضرب فيها الانبعاثات بمقدار صفر ، فإنك تضرب في ، كما تعلم ، 0.8 أو 0.7 ، في أحسن الأحوال. يجب عليك حفظ مواردك للقيام بأشياء لديها فرصة للمضاعفة في الصفر.

بزنس إنسايدر: إذن أنت تقول إنك لست متحمسًا لأشياء مثل بناء الكفاءة والتقنيات الأخرى التي تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري بجزء صغير فقط؟

بيل جيتس: الأمر ليس من أجل المناخ. المناخ حوالي 100% انخفاض. ما هو الدولار لكل طن لخفض الكربون بفعل ذلك؟ إنه أمر فلكي وتحتاج إلى هذا المال لتمويل طرق جديدة للقيام بالأشياء. لا يزال الاعتماد على الهيدروجين النظيف والاندماج والتقنيات الأخرى في بدايتها.

بزنس إنسايدر: ماذا عن التكنولوجيا التي تعتقد أنه تم تجاهلها؟

بيل جيتس: حسنًا ، بالنسبة لأول صندوق في شركة Breakthrough Energy Ventures (BEV) ، والذي كان يزيد قليلاً عن مليار دولار ، وجدنا الكثير من الأشياء الجيدة في تخزين الطاقة وفي الطعام. كان لدينا عدد قليل من الشركات في الأسمنت والصلب، لكن ما زال عدد الشركات غير كاف. في التقاط الهواء المباشر والهيدروجين الأخضر ، كان لدينا عدد قليل جدًا.

بالنسبة للصندوق الثاني ، سننظر بشكل خاص في الهيدروجين الأخضر والتقاط الهواء المباشر. لحسن الحظ ، تمكنا من إقناع أشخاص آخرين بالاستثمار في هذه الشركات أيضًا. الاستثمار الأخضر قبل بدء تشغيل BEV كان يُنظر إليه على أنه نوع من المجاري.

بزنس إنسايدر: ما هي استراتيجيتك لجذب المزيد من المستثمرين إلى التكنولوجيا النظيفة ، بعد أن عانت من الانهيار قبل عقد من الزمان ، بالنظر إلى الحاجة إلى الكثير من الأموال لتمويل الابتكار؟ كيف تقنعهم؟

بيل جيتس: إذا وصلت إلى المرحلة المتأخرة ، مجرد تمويل ، على سبيل المثال ، مزرعة شمسية أو مزرعة رياح ، فإن تكلفة المال لهذه الأنشطة مماثلة لبقية الاقتصاد. أيا كان من يستثمر في ذلك، فهذا لا يؤثر حقًا على المناخ والتقدم.

المساهمات الحقيقية هي في تمويل المجالات ذات المخاطر العالية – تمويل الأبحاث، والتي، بالطبع، مخصصة فقط للفهم المفتوح، أو تمويل هذه الشركات في مراحلها الأولى، أو تمويل هذه المنتجات الخضراء، حتى عندما لا تزال تتحمل أقساطًا عالية إلى حد ما.

كونك مالك السندات لحقل للطاقة الشمسية … يطلق الناس على ذلك اسم التمويل الأخضر ، لكن هذا لا يتسبب في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

بزنس إنسايدر: إذن كيف يمكنك إقناع المستثمرين الآخرين بدعم تلك المناطق ذات المخاطر العالية؟

بيل جيتس: كان أهم شيء خاص بي هناك هو ابتكار BEV. لقد ساعد ذلك بالفعل في إنشاء نظام بيئي للاستثمار الأخضر.

يمكننا الآن الدخول في فترة يتجنب فيها الناس المخاطر بشكل عام ، أو يكرهون المخاطرة تجاه الاستثمارات المناخية. يجب أن نكون مستعدين لذلك.

في وقت ما خلال فترة الخمسة عشر عامًا القادمة، قد يكون هناك نوع من الشتاء الأخضر. هذا جزئيًا هو سبب أهمية الاستفادة من هذه الأوقات الأكثر نشاطًا فيما يتعلق بالمغامرة.

بزنس إنسايدر: صحيح. اليوم ، تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ آخذ في الارتفاع. هل ستستمر الطفرة في العقد القادم؟

بيل جيتس: لن ترغب في الاعتماد عليه. عندما تنفجر شركات مثل Solyndra أو Fisker ، سيدرك الناس حقًا.

أعتقد أن هذا سيكون جيدًا خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة. وفي معظم المناطق ، لدينا بعض الشركات التي لديها وعود واضحة وسنتأكد من حصولها على التمويل ، حتى لو كان ذلك في فترة يقل فيها رأس المال عما عليه اليوم.

بزنس إنسايدر: بالحديث عن الشركات الواعدة ، أنا فضولي ، هل لديك أي شركات ناشئة تعتقد أنه يجب مشاهدتها؟

بيل جيتس: لقد حاولت في الكتاب ألا أتطرق إلى الكثير من الكتابات المحددة ، وذلك ببساطة لأنه كان من الممكن أن يكونوا قد أفلسوا بحلول الوقت الذي يقرأ الناس فيه الكتاب. إنها لعبة عالية التباين.

أعتقد أن لدي ، كما تعلم ، أربع جمل حول TerraPower ، في الكتاب. TerraPower هو أكبر شيء قمت بتمويله. لا أتحدث كثيرًا عن Carbon Engineering ، وهي شركة لالتقاط الهواء المباشر وأنا أكبر مستثمر فيها. آمل أن نجد طرقًا أخرى لاحتجاز الكربون في الهواء والتي قد تصل إلى تكلفة أقل للطن من أسلوب المعالجة السائلة الذي يستخدمونه.

هناك الكثير في منطقة الطعام. ولا يقتصر الأمر على ما هو أبعد ومستحيل. اللحوم الاصطناعية أقل من 1% من السوق ، ولكن الابتكار هناك من حيث رفع الجودة وخفض القسط الأخضر يعد واعدًا جدًا.

بزنس إنسايدر: أنت تتحدث كثيرًا عن تمويل الابتكار في الكتاب. يجادل البعض بأن الجانب الآخر هو تقويض الوقود الأحفوري. للوصول إلى صافي الصفر ، هل تعتقد أن صناعة الوقود الأحفوري ستحتاج إلى تقييد؟

بيل جيتس: حسنًا ، أجل. فكرة أن كاليفورنيا تتطلب جزءًا معينًا من المركبات عديمة الانبعاثات – والتي ساعدت في تسريع منحنى التعلم للسيارات الكهربائية. لقد انخفضت الأقساط الخضراء للمركبات الكهربائية بما يكفي الآن لدرجة أن السياسيين يتحدثون عن عدم السماح بسيارات البنزين الجديدة في تواريخ مختلفة.

حقيقة أن الناس لا يشعرون بالاشمئزاز تقول إنهم يرون أن تكاليف البطارية ، ونطاق EV ، وأوقات إعادة الشحن ستتحسن بين الآن و 2035 ، 2040 ، أو أيًا كان ذلك الحد.

لذا نعم ، أنت بحاجة إلى أشياء تنظيمية. لقد كان معيار محفظة الطاقة المتجددة أمرًا أساسيًا ، وكذلك الإعفاءات الضريبية ، والتي يمكن الآن تحويلها بعيدًا عن الطاقة الشمسية التقليدية وطاقة الرياح والتخزين في الخارج وغيرها من مجالات الاختراق. كانت هذه قيمة للغاية في تسريع منحنى التعلم.

بزنس إنسايدر: أثرت شركات النفط على اقتصاد الطاقة بطريقة كبيرة – ليس فقط من خلال منتجاتها ولكن من خلال الضغط والتسويق والأنشطة الأخرى. هل يجب تقييد هذه الشركات ، من خلال السياسة ، لتحقيق صافي صفر؟

بيل جيتس: إذا كنت تريد التخلص من الطلب على النفط والغاز ، فأنت تريد تحويل هذا الطلب إلى السيارات الكهربائية. هناك الكثير من الهيدروكربونات في الأرض، حتى تجاهل عقود الإيجار الحكومية الأمريكية، لذا فإن حظر الحفر على الأراضي الفيدرالية لا يغير المعادلة كثيرًا على الإطلاق.

إذا لم نكن في وضع مدفوع بتغير المناخ، فإن التكسير الهيدروليكي في جميع أنحاء العالم سيستمر في زيادة العرض. تنطبق السياسة الرئيسية هناك على أسهل فئة من الابتكارات، وهي كهربة سيارات الركاب.

وقود الطائرات أصعب بكثير. سيتعين عليك محاولة الحصول على وقود كهربائي أو نهج من نوع الوقود الحيوي ، وتلك تحمل أقساطًا خضراء عالية جدًا.

هذا ما أشتريه عندما أقوم بتزويد طائرتي بالوقود في مطار Sea-Tac – هذا الوقود الحيوي الذي أضعه هناك يعمل أيضًا، لكنني أحصل على علاوة ضخمة لأتمكن من القول أنه لا توجد انبعاثات.

بزنس إنسايدر: ألن يكون من العدل أن نقول إن جزءًا من سبب وجود قسط أخضر هو أن لدينا سياسات تجعل النفط والغاز أرخص؟

بيل جيتس: ليس في الحقيقة. أعني ، قدرتنا على التصدع في الأرض، إنه علم جيد. لدينا مزايا ضريبية طفيفة، ويمكنك المجادلة حول تأجير الأرض وكيف يتم ذلك. لكن لا: السبب في أن النفط رخيص هو أننا جيدون جدًا في استخراجه.

من العدل الآن أن نقول إننا استغرقنا وقتًا طويلاً حتى نتقن ذلك. إذا لم يكن لدينا التكسير الهيدروليكي، لكانت الولايات المتحدة قد استنفدت النفط. حقيقة أننا وصلنا إلى ذروات جديدة في العرض بسبب تلك التكنولوجيا – والتي ، لولا تغير المناخ ، كان عليك فقط أن تقول ، “واو ، يا له من شيء مذهل ورائع.”

بزنس إنسايدر: أوضح الرئيس بايدن أنه سيسن سياسات تستهدف تغير المناخ. ماذا تريد أن ترى إدارته تفعل؟

بيل جيتس: حسنًا ، إنهم يعينون الكثير من الأشخاص الأذكياء والأشخاص المهتمين بالمناخ. أنا متفائل جدًا بأن نحصل على بعض التغيير الهام. أعتقد أنك ستلاحظ ارتفاع ميزانية البحث والتطوير. ثم اقترحنا هذا المعهد الوطني لابتكار الطاقة ، والذي سيكون من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويًا ، ارتفاعًا من حوالي 6 مليارات دولار سنويًا في ميزانية وزارة الطاقة الآن.

بزنس إنسايدر: ما هو الشيء الأول الذي تريد أن تحدده الإدارة حسب الأولوية؟

بيل جيتس: الابتكار هو العنصر الرئيسي الطويل. وبالنسبة للأجزاء الصعبة من تغير المناخ، لا أمل إلا من خلال الابتكار. نظرًا لأنه يطلق عليه اسم وزارة الطاقة، فإن بعض المجالات الرئيسية مثل صناعة الفولاذ أو اللحم البقري أو أشياء مختلفة لا يتم وضعها هناك ، ومن ثم لن تكون لديك الخبرة.

لذا ابدأ بقائمة الانبعاثات وأقول ، “حسنًا ، كيف يتم البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية والسياسات – وهي العوامل الثلاث الكبرى”

بزنس إنسايدر: أنت فرد قوي ولديك الكثير من المال والتأثير. بالتأكيد ، من العدل أن نقول إنك تقوم بتشكيل سياسة المناخ. أنت أيضًا محمي نسبيًا من أسوأ آثاره. هل تلك مشكلة؟

بيل جيتس: الآثار السلبية الكبيرة لتغير المناخ لا تأتي في الولايات المتحدة. سيؤثر السيئون حقًا ، قبل نهاية القرن ، على الفقراء بالقرب من خط الاستواء. أنا لست ضحية محتملة.

تريد الديمقراطيات أن تقرر ، على أساس غالبية الناس. فكرة تنشيط هذا الجيل الشاب حول القضية ، أشعر بالرهبة من حقيقة أن ذلك حدث. هذه ليست خبرتي. خبرتي هي أنك إذا كنت تريد حل هذه المشكلة وتحقيق هدفك في الوصول إلى الصفر … أنا تكنوقراط ، وأنا على استعداد لجمع العلماء معًا وبناء شركات مثل TerraPower ، وهو ما أفعله ، كما تعلم.

بزنس إنسايدر: هل ستنجح؟ هل تعتقد أننا سنكون قادرين على كبح تغير المناخ؟

بيل جيتس: عليك أن تضع في اعتبارك أنني متفائل بشكل عام ، وقد عملت في مجالات مثل نجاح Microsoft في مجال البرمجيات ، أو نجاح مؤسستنا في الصحة العالمية واللقاحات. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن لدي تجربتان نجحتا في تجاوز كل أحلامي.