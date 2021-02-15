ارتفاع خسائر جراند انفستمنت القابضة 5% إلى نحو 3.9 مليون جنيه

رنا ممدوح _ تكبدت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، صافي خسائر مجمعة بمبلغ 3.855 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 3.675 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مسجله ارتفاع بحوالي 5% مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.663 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 10.208 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.563 مليون جنيه، مقابل 899.349 ألف جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت مصاريف النشاط مبلغ 6.1 مليون جنيه، عن التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 9.308 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت صافي خسائر الشركة إلى 1.452 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.970 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 219.768 ألف جنيه، مقابل 278.630 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

الجدير بالذكر أن العام المالي لشركة جراند انفستمنت القابضة يبدأ من شهر أبريل.