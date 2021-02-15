الدار العقارية الإماراتية تدرس عدة فرص لدخول السوق المصرية

دوت الخليج – أفصحت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تقييم فرص دخول السوق المصرية من خلال “الدار مصر”.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أن “الدار مصر” هي منصة تم إنشاؤها مؤخرا للتركيز على تطوير مجتمعات متعددة الاستخدامات في مصر باعتبارها سوقا رئيسية للتوسع الدولي.

وأظهرت النتائج المالية لشركة الدار العقارية، ارتفاعا هامشيا في صافي أرباحها بنسبة 0.4%، لتصل 1.93 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 1.92 مليارا بنهاية 2019.

وزادت الإيرادات الإجمالية السنوية للشركة، بحسب البيانات المالية المعلنة على موقع السوق اليوم الاثنين، بنحو 17% لتصل 8.39 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 7.15 مليارا بنهاية 2019.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح بقيمة 1.14 مليار درهم بواقع 14.5 فلسا لكل سهم.

وأفادت الدار العقارية في بيان، بأن إيرادات الدار للتطوير بلغت 4.96 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 60% ليصل ربحها الإجمالي 1.4 مليار درهم بزيادة 31% على أساس سنوي نتيجة تسجيل مبيعات قوية للمشاريع التطويرية ونمو أعمال إدارة المشاريع.

وأضافت أن الربح الإجمالي لشركة الدار للتطوير تراجع بنحو 1.7% على أساس سنوي ليصل 1.6 مليار درهم بنهاية 2020.

وتأسست شركة الدار عام 2005 لتصبح أحد رواد مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، كما يتوزع هيكل ملكية الدار العقارية بواقع 29.75% لشركة المعمورة درايفير سيفايد جلوبال هولدنج، و7.57% لشركة السارية للاستثمارات التجارية، ونسبة غير معلومة لبنط أبوظبي التجاري.

واختارت حكومة أبوظبي الشركة لتكون شريك التنفيذ الاستراتيجي الحصري لمشاريع رأسمالية رئيسية تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم، وتشمل تلك المشاريع إسكان المواطنين والبنية التحتية المجتمعية المرتبطة بها، كما سيدخل هذا التفويض حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2021.

وتمتلك الدار العقارية، شركة الدار للتطوير التي تتولى مسؤولية تطوير أراض تبلغ مساحتها اجمالية نحو 70 مليون متر مربع وتضم محفظتها 3 قطاعات أعمال ” الدار للمشاريع المسؤولة عن وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار بما فيها مجموعة مشاريع الحكومة والبنية التحتية تصل قيمتها 45 مليار درهم، و”الدار للريادة” التي تتولى تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار، و”الدار مصر” المنصة التي تركز على تطوير مجتمعات متكااملة متعددة الاستخدامات في مصر.

كما تدير الدار للاستثمار محفظة استثمارية بقيمة 20 مليار درهم من الأصول العقارية الممتازة في قطاعات التجزئة، السكن، المكاتب، التعليم والضيافة.