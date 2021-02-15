ماريدايف توافق على استحواذ السبيعي للاستثمار على شركة أفشور بروجكتس مقابل 48 مليون دولار

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، في جلسته المنعقدة أمس على عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة السبيعي للاستثمار للاستحواذ لشراء 100% من أسهم ( ماريدايف أفشور بروجكتس).

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية لعرض الاستحواذ تبلغ 48 مليون دولار، لافته إلى أنها سوف تلتزم بالمادة 48 مكرر من قواعد القيد قبل تنفيذ الصفقة.

وذكرت، أن قرارات مجلس الإدارة تضمنت قبول استقالة محمد عثمان نائب الرئيس التنفيذي ومدير مكتب أبو ظبي وإلغاء كافة صلاحياته الإدارية والتنفيذية وكذلك إلغاء كافة توقيعاته المعمول بها.

وأضافت بأنه تم قبول تقاعد أشرف أمين هلال المدير المالي لفرع الشركة بالإمارات وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة له وصلاحيات التوقيع.

وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على تعيين إيهاب جنيد مدير مكتب شركة ماريدايف أبو ظبي، وتعيين عمرو عبد اللطيف السيد كمدير مالي لفرع الشركة في أبو ظبي بالصلاحيات الممنوحة لهم.

ووافق المجلس على بيع غياب وخرده لدى الشركة بالمزاد العلني، وسوف توافي ماريدايف البورصة بالإيرادات الناتجة من هذا المزاد فور الإنتهاء منه.

وأعلنت الشركة، أن المجلس وافق على قبول استقالة نجاد أحمد زيني من مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في 11 فبراير الجاري بأنها تلقت عرض شراء ملزم من مجموعة السبيعي للاستثمار للاستحواذ على 100% من ماريدايف أوفشور بروجيكتس – وهي شركة تابعة ومملوكة للأولى بنسبة 99.98%.

والجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف، وافق في 9 يوليو الماضي، على قبول السير في إجراءات البت النهائي في العرض المقدم من شركة خالد عبد الله السبيعي القابضة لشراء حصة الخدمات الملاحية البالغة 99.9 % في أسهم شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس.

ووافق المجلس على السماح لممثلي شركة خالد عبدالله السبيعي القابضة بالقيام بالفحص النافي للجهالة على شركة ماريدايف أو شور بروجكتس.