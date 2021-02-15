المهندس للتأمين تحقق أرباح مستقلة بمبلغ 49 مليون جنيه خلال 6 أشهر بانخفاض 32%

رنا ممدوح _ حققت شركة المهندس للتأمين، صافي أرباح مستقلة بمبلغ 49.024 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 72.005 مليون جنيه بالفترة المقارنة، مسجلة انخفاض بنسبة 31.9%.

وتراجع فائض النشاط التأميني وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 26.6%، ليصل إلى 42.429 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 57.814 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت الشركة إيرادات تشغيل أخرى بمبلغ 9.782 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقابل 1.703 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات 9.379 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 30.793 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وسجل نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.65 جنيه مقابل 0.96 جنيه بالفترة المقارنة.