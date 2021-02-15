سامح شنودة رئيسا تنفيذيا لشؤون الاستثمار في مؤسسة التمويل الأفريقية

اعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية عن تعيين سامح شنودة في منصب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار الجديد لديها.

ويتمتع شنودة بخبرة تزيد عن 27 عاماً في مجال الاستثمار و ترتيب وجذب رؤوس الأموال من خلال أسواق رأس المال العالمية، خاصة في مجال الاستثمار وتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية، وإنشاء منصاتٍ وانظمه تمويل جديدة بالإضافه الى تقديم الدعم اللازم لفرق الإدارة.

كنا يتمتع بمعرفة عميقة بالسوق الأفريقية، و خبرة عمل سابقة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الأفريقية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية.

وشغل شنودة مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “زارو”، وهي مطور ومالك ومشغل لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا والمملوكة بالكامل لمجموعة “بلاكستون”.

وقبل ذلك، شغل منصب رئيس شؤون البنية التحتية لدى مجموعة “سي دي سي” المحدودة، وهي مؤسسة التمويل الإنمائي في المملكة المتحدة.

وأسس شنودة أعمال الاستثمار المباشر في أسهم مشاريع البنية التحتية في مجموعة “سي دي سي”، والتي استثمرت في ظل قيادته ما يزيد عن مليار دولار أمريكي في أفريقيا وجنوب آسيا.

وقال شنودة في معرض تعليقه على الأمر: “لطالما كنت معجباً بمؤسسة التمويل الأفريقية بفضل ابتكاراتها، ومهمتها الفريدة، وخططها الطموحة للنمو، ورؤيتها المتمثلة في توجيه حلول البنية التحتية لصالح القارة الأفريقية. وإنني أتطلع قدماً إلى العمل مع الفريق الموهوب وجميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة والعوائد التنافسية لصالح المساهمين، ولمواصلة إرث من سبقني في هذا المنصب، وهو أوليفر أندروز، في كتابة الفصل القادم في مسيرة مؤسسة التمويل الأفريقية ودفع آفاق نمو جديدة”.

ومع تعيين شنودة، يتقاعد أوليفر أندروز الآن من المؤسسة، بعد قضاء 13 عاماً من العمل في مؤسسة التمويل الأفريقية، وحوالي 40 عاماً في مجالات تطوير المشاريع وتطوير البنية التحتية والاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستشارات الاستراتيجية.

وخلال فترة توليه منصبه كرئيس تنفيذي لشؤون الاستثمار، قامت مؤسسة التمويل الأفريقية بضخ استثمارات بأكثر من 8.7 مليار دولار أمريكي عبر 35 دولة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة والاتصالات والموارد الطبيعية. وذكرت مؤسسة التمويل الافريقية أنه لعب دور ريادي في فئة الأصول ذات الصلة بتطوير المشاريع لدى مؤسسة التمويل الأفريقية، حيث قاد عدة صفقات متميزة بما في ذلك مشروع “سينباور كيبون آي بيه بيه” بقدرة 350 ميغاوات في تيما بدولة غانا، ومحطة طاقة الرياح في البحر الأحمر بقدرة 60 ميغاوات في منطقة القبة في جيبوتي، ومنجم تعدين البوكسايت لشركه ديناميك في غينيا، ومنصة الاستثمار الأفريقية للبنية التحتية والصناعة “أرايز”.

وتولى أندروز، من موقعه كرئيس مجلس الإدارة الرائد لمؤسسة تطوير البنية التحتية الأفريقية، قيادة عملية اعتماد مؤسسة التمويل الأفريقية من قبل صندوق المناخ الأخضر، وعمل في السابق لدى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (“إيكواس”) و”تي سي آي إنفراستراكتشور” وهيئة موانئ غامبيا، وحصل على جائزة أبطال التمويل في عام 2017 من “إي إم إي إيه فاينانس” تكريماً لإسهاماته في قطاع الاستثمار.

وفي هذا السياق، علق سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: “ينضم سامح إلى مؤسسة التمويل الأفريقية في وقت محوري نعمل فيه على رفع مستوى تطلعاتنا لتحقيق تأثير إنمائي متسارع عبر القارة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل نهجنا الاستثماري لمواجهة التحديات الناشئة عن أول انكماش اقتصادي في أفريقيا منذ 25 عاماً”.

وأضاف: “يجلب سامح المعرفة المتعمقة والتفكير المبتكر إلى القطاعات الأساسية التي نعمل فيها كخبير مالي ناجح للغاية في مجال البنية التحتية في أفريقيا”.

وأضاف: “أعرب عن امتناني البالغ لأوليفر، الذي كان له دور محوري في تطوير مؤسسة التمويل الأفريقية. وقد ترك أوليفر إرثاً من النجاح والنمو يليق بمكانته باعتباره واحداً من أكثر خبراء تمويل البنية التحتية احتراماً في أفريقيا. ونيابةً عن مجلس الإدارة وجميع العاملين في مؤسسة التمويل الأفريقية، نشكره ونتمنى له التوفيق بعد تقاعده”.