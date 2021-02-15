مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.28% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 11538 نقطة.

جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب، بجانب ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 60.94 جنيه.

في حين تراجع كل من EGX70 , و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.89%، و 0.61% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 117.859 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 4.292 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل ارتفاع 21 في حين لم تتغير أسعار 63.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.616 مليون جنيه، منها 2.606 مليون جنيه للمؤسسات، و10.068 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 427.051 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 696.018 ألف جنيه، مقابل 268.967 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 3.043 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.819 مليون جنيه، مقابل 776.064 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.43%، تلاه سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 5.39%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 4.55%.

في حين تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.7%، تلاه سهم ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 8.36%، ثم سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 7.83%.