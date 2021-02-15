الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار بعد صعودها 6% منذ بداية العام

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_ لامست الليرة التركية مستوى سبع ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس يوم الاثنين، وكانت مرتفعة 0.5 بالمئة خلال الجلسة لتواصل صعودا بدأ منذ ثلاثة أشهر بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وبلغت الليرة 7.0085 بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن ستة بالمئة. وفي وقت سابق، بلغت مستوى سبع ليرات وهو أقوى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس .
وصعدت العملة بما يزيد عن 20 بالمئة منذ تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين في أوائل نوفمبر، مما عزز التوقعات لتبني سياسة تقليدية بدرجة أكبر. ورفع البنك أسعار الفائدة منذ ذلك الحين 17 بالمئة من 10.25 بالمئة.
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