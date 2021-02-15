غاز مصر تحقق 84.6 مليون جنيه أرباحا بتراجع يوشك على بلوغ النصف

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رنا ممدوح _ حققت شركة غاز مصر صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 84.632 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 164.958 مليون جنيه بالعام المقارن 2019، مسجلة انخفاض بنسبة 48.7%.
بينما سجلت إيرادات النشاط ارتفاعاً وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 4.002.701 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.754.801 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 97.748 مليون جنيه، مقابل 67.923 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وسجل نصيب السهم في الأرباح ( الكوبون المقترح) 1 جنيه لعدد 48 مليون سهم، مقابل 3 جنيهات بعام 2019 لعدد 24 مليون سهم.
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