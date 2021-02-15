أودن تسجل 2.2 مليون جنيه خسائر مجمعة.. و0.57 مليون جنيه أرباح مستقلة

رنا ممدوح _ تكبدت شركة أودن للاستثمارات المالية صافي خسائر مجمعة بمبلغ 2.212 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.201 مليون بعام 2019، مسجلة ارتفاع بنسبة 84.2% مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 16.786 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 13.413 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت إيرادات الترويج إلى 4.7 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 1.250 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وارتفعت إيرادات إدارة صناديق خلال عام 2020 إلى 2.239 مليون جنيه، مقابل 1.938 مليون جنيه بعام 2019.

وبلغت إجمالي المصروفات 18.364 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.3 مليون جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح الشركة إلى 569.822 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.892 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

بينما ارتفعت إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 14.795 مليون جنيه، مقابل 13.055 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.005 جنيه مقابل 0.02 جنيه بعام 2019.