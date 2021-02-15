معدل البطالة يتراجع بصورة طفيفة ليصل إلى 7.2% خلال الربع الرابع لعام 2020

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سي إن بي سي _ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,2% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.3% فى الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره 0.1%، وبانخفاض قدره 0.8% عن الربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قـوة العمل 29,965 مليون فرد مقابل 28,171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إرتفاع مقدارها 6.4% فيما سجل عدد المتعطلين 2,166 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل مقابل 2,061 مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بإرتفاع قـدره 105 ألف متعطل وبإنخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7%.
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