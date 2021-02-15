الصعيد العامة للمقاولات تحقق 75.5% نموا بالأرباح المجمعة خلال عام 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، نمو بنسبة 75.5% في صافي الأرباح المجمعة لتصل إلى 75.987 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 43.295 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

بينما تراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 830.355 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 837.739 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 105.475 مليون جنيه، مقابل 65.626 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الإيرادات مبلغ 724.880 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 772.112 مليون جنيه بعام 2019.

وحققت أرباح تشغيل بمبلغ 78.546 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 35.749 مليون جنيه بالفترة المناظرة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 76.753 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 44.210 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.092 جنيه مقابل 0.052 جنيه بعام 2019.