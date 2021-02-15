القيمة السوقية للأسهم السعودية تقفز 52.5 مليار دولار خلال أسبوع

دوت الخليج – ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” بنسبة 2.2% وبقيمة 197.29 مليار ريال “تعادل 52.5 مليار دولار”، خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي الخميس الموافق 11 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية، ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.09 تريليون ريال “تعادل 2.42 تريليون دولار”، من 8.89 تريليونا “تعادل 2.37 تريليون دولار” الأسبوع السابق.

وزادت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية بقيمة 7.41 مليار ريال “تعادل 1.98 مليار دولار” الأسبوع الماضي، لتصل 216.8 مليار ريال ” تعادل 57.81 مليار دولار”، تمثل نحو 2.38% من الأسهم المصدرة و13.07% من الأسهم الحرة.

وكانت القيمة الإجمالية لملكية الأجانب من الأسهم السعودية قد بلغت 209.38 مليار ريال “تعادل 55.8 مليار دولار” في الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، ممثلة 2.35% من الأسهم المصدرة و13.06% من الأسهم الحرة.

وبنفس الوتيرة، ارتفعت قيمة أسهم المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، 1.6 مليار ريال “تعادل 425.87 مليون دولار” الأسبوع الماضي لتتخطى 46 مليار ريال “تعادل 12.28 مليار دولار”، مقابل 44.44 مليار ريال “تعادل 11.85 مليار دولار” بنهاية تداولات الخميس الموافق 4 فبراير.

استحوذ المستثمرون الخليجيون على 0.51% من الأسهم المصدرة في السوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، و2.51% بالنسبة إلى الأسهم الحرة.

القيمة السوقية للأسهم المملوكة للسعوديين تقفز 50.2 مليار دولار

وقفزت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للسعوديين بنحو 188.28 مليار ريال “تعادل 50.2 مليار دولار” خلال الأسبوع الماضي؛ مسجلة 8.83 تريليون ريال “تعادل 2.35 تريليون دولار”، مقابل 8.64 تريليون ريال “تعادل 2.3 تريليون دولار” بنهاية الأسبوع المنتهي 4 فبراير الجاري.

واستحوذ السعوديون على 97.11% من الأسهم المصدرة في السوق السعودية، و84.42% من الأسهم الحرة.