الدلتا للتأمين تحقق ارتفاعا بنسبة 56% في أرباحها المجمعة و46% بإجمالي الإيرادات

رنا ممدوح _ حققت شركة الدلتا للتأمين، نمو في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 56%، لتصل إلى 135.218 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 86.535 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 146.841 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 100.443 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بنمو 46%.

وصعد إجمالي فائض النشاط التأميني خلال نفس الفترة إلى 132.238 مليون جنيه، مقابل 86.126 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت إجمالي المصروفات مبلغ 2.133 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 11.861 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 76.736 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 51.461 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 83.625 مليون جنيه مقابل 58.620 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل نصيب السهم الأساسي في صافي أرباح الفترة 1.98 جنيه مقابل 1.41جنيه بالفترة المماثلة.