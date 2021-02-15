مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي تتراجع إلى 0.19% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11528 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.19%، بضغط من مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.08%، ليتداول عند مستوى 60.98 جنيه.

بينما تراجع كل من EGX70، و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.28%، و0.9% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 804.740 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 23.984 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 109 شركة مقابل ارتفاع 31 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 63.081 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 63.692 مليون جنيه، مقابل 610.665 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.752 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بمبلغ 8.492 مليون جنيه، مقابل 4.739 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 66.834 مليون جنيه، منها 50.768 مليون جنيه للأفراد، و16.065 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.90%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.42%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.01%.

في حين تصدر سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.76%، تلاه سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.99%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 6.80%.